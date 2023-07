Le vacanze record dei senatori: 5 settimane di ferie

Le vacanze record dei senatori diventano un caso. Quasi cinque settimane senza lavorare, e senza interruzioni, per gli inquilini di Palazzo Madama. Trentatré giorni consecutivi di ferie, un privilegio concesso a poche categorie di lavoratori. Una settimana in meno, invece, per chi lavora alla Camera: i deputati avranno una settimana in più di attività, avendo stabilito di completare i propri lavori venerdì 11 agosto, prima del weekend che precede Ferragosto.

Le ferie extra large sono state decise dalle conferenze dei capigruppo. Nel dettaglio, i senatori hanno deciso di concedersi ancora qualche giorno di attività: Palazzo Madama chiuderà provvisoriamente i lavori il 3 o al massimo il 4 agosto, giorni in cui si lavorerà alla delega fiscale (da inviare poi alla Camera) e al secondo decreto sulla pubblica amministrazione, che invece arriva da Montecitorio. In questi giorni, inoltre, è prevista anche l'informativa del ministro Nello Musumeci sull'emergenza maltempo e quella del collega Raffaele Fitto sullo stato di avanzamento del Pnrr.

Poi si va in vacanza, per trentatré giorni di fila. La ripresa dei lavori, a conti fatti, non avverrà prima di martedì 5 settembre. Tutto nella norma, almeno secondo il presidente del Senato Ignazio La Russa. "A parte l'anno scorso, quando le Camere erano sciolte in vista delle elezioni, la pausa estiva del Senato ha avuto sempre più o meno la stessa durata", ha detto La Russa.

