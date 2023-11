Violenza sulle donne, la ministra Roccella non gradisce il corteo: "A Roma occasione sprecata"

Per la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, la manifestazione di Roma del 25 novembre è stata "sprecata". Il motivo è, a suo avviso, la presenza di "motivi ideologici", che si sarebbero insinuati tra i temi della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Mi dispiace che la manifestazione di ieri di Roma, che poteva essere una grande occasione, sia stata sprecata per motivi ideologici", ha detto Roccella a Sky Tg24.

Ma a cosa si riferisce la Ministra? "Come ha sottolineato oggi una filosofa femminista, Adriana Cavarero. È stato grave inserire nella manifestazione la questione della Palestina. La mobilitazione delle donne non deve essere inquinata da ideologia e troppa partigianeria politica", ha aggiunto.

Le prime reazioni, Fratoianni: "Se dici patriarcato per loro è ideologia"

Tra i primi a commentare le dichiarazioni Nicola Fratoianni: "Leggo che la ministra Roccella, parlando della manifestazione di ieri, una manifestazione oceanica e bellissima, ha detto ‘peccato, una grande occasione rovinata per ideologia'. Non si può. Per loro quando dici patriarcato sei ideologico. Cara Roccella, hai capito o no che il problema è proprio l'ideologia? Se ideologia è diventata una parola sporca è anche colpa nostra che abbiamo contribuito a legittimarla questa cosa. Questa cosa che le idee sono un inciampo e un freno, anche basta", ha detto intervenendo in chiusura del terzo congresso di Sinistra Italiana che lo ha visto riconfermato all'unanimità nel suo ruolo di segretario nazionale.

