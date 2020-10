Una pistola cade dalla tasca di un familiare: bimbo di tre anni si spara al petto e muore

Viene considerato un incidente la tragica morte di un bambino di tre anni ucciso da un colpo di pistola al petto. Il dramma si è consumato in un'abitazione a Porter in Texas. Secondo gli investigatori il piccolo si sarebbe sparato da solo. Il bambino è stato soccorso in una vicina stazione dei vigili del fuoco ma per lui non c'è stato niente da fare. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti su cui sta indagando lo sceriffo della contea di Montgomery. La prima ricostruzione lascia spazio a diverse interpretazioni. La famiglia del piccolo era tutta riunita in casa per festeggiare un compleanno insieme ad alcuni amici. Gli adulti erano seduti a tavola a giocare a carte quando improvvisamente si è sentito il rumore dello sparo. Tutti si sono lanciati a soccorrere il piccolo e poi sono stati in grado di ricostruire la dinamica dei fatti.

La pistola caduta dalla tasca di uno dei presenti

Secondo quanto rivelato allo sceriffo, e dallo stesso comunicato con una nota stampa, la pistola utilizzata dal piccolo sarebbe caduta dalla tasca di uno dei membri della famiglia. Il bambino l'avrebbe raccolta e, senza farsi vedere, avrebbe esploso il proiettile che gli è risultato fatale. Una dinamica che potrebbe essere comunque al vaglio degli investigatori. Dalle parole dello sceriffo non è chiaro se la versione fornita dai familiari sia “bastata” o se siano in corso altri accertamenti. All'interno del comunicato stampa, oltre a descrivere la dinamica dei fatti, lo sceriffo ha espresso parole di vicinanza nei confronti della famiglia del piccolo. “I miei pensieri e le mie preghiere vanno alla famiglia e agli amici coinvolti in questo tragico incidente”. A giudicare dalle parole utilizzate dall'autorità di pubblica sicurezza, la versione fornita dai presenti reggerebbe anche se non è escluso che le indagini continuino mantenendo il dovuto riserbo.

L'utilizzo delle armi da fuoco negli Stati Uniti

I fatti si sono verificati in una piccola cittadina a nord di Houston in Texas. Uno degli stati americani dove storicamente la vendita di armi è sempre stata ai massimi livelli. La morte del piccolo, a poche giorni dalle elezioni presidenziali, rianima il dibattito sulla vendita e l'utilizzo delle armi da fuoco negli States. Da più parti è costante il grido d'allarme che si eleva per provare a porre un freno alla commercializzazione delle armi. Durante i quattro anni di amministrazione Trump, soprattutto dalla Casa Bianca, non sono mai arrivate spinte di senso contrario rispetto a un'industria che ha appoggiato chiaramente la campagna dei repubblicani e che ha in quel bacino elettorale una parte consistente degli acquirenti. Il fenomeno è comunque molto diffuso a tutta la popolazione tanto che sono centinaia gli incidenti che si verificano in tutti gli stati ogni anno dovuti proprio all'utilizzo improprio delle armi da fuoco. Senza considerare i morti per utilizzo volontario delle stesse.