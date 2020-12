Il miracolo del cane che vola giù da una scogliera e si salva

Ha fatto un volo di 45 metri. Eppure si è salvato. Il protagonista è stato Walter, il cane che è riuscito a sopravvivere a una caduta impressionante. Il Vizsla ungherese di due anni di vita è riuscito a salvarsi riportando “solo” la frattura del bacino e un'emorragia interna. Dopo 24 ore è tornato tranquillamente nella sua abitazione insieme al padrone. I fatti si sono verificati in Inghilterra. Il cane era insieme al padrone durante un'escursione sul Back Tor nel Peak District. I due erano sulla parete rocciosa quando l'uomo ha calpestato la zampa dell'animale che ha fatto un passo indietro per il dolore ed è caduto dalla scogliera.

I soccorsi

Era mezzogiorno dello scorso 15 dicembre quando sono stati allertati gli uomini del soccorso alpino. Il cane è stato portato prima in salvo, grazie anche alla collaborazione degli altri partecipanti all'escursione, e poi stato portato in un'ambulanza veterinaria. Lì gli sono state riservate le prime cure proprio nei pressi della scogliera. Successivamente è stato portato in un ambulatorio veterinario a Sheffield, a sud del York. Il padrone Jonathan Rice ha commentato incredulo e contentissimo i fatti. “Ha varie ferite tra cui un trauma pelvico ma è vivo. Come ha detto il veterinario, tutto i suoi Natale sono arrivati in una volta, è stato molto fortunato. Walter è tornato a casa. Pensavo non sarebbe successo. È ammaccato, malconcio e ha graffi, una profonda ferita e si è rotto il bacino. Con il riposo e il tempo per riprendersi, la prognosi è quella di riprendere una vita normale. Sopravvivere ed essere a casa entro 24 ore è incredibile”.

Le parole dei soccorritori e dei veterinari

Walter non è stato solo fortunato. A salvargli la vita sono state anche la capacità e la conoscenza del territorio dei suoi soccorritori. “Il leader della squadra era del posto, quindi è stato in grado di rispondere al camper più vicino all'incidente e confermare la posizione – ha dichiarato un portavoce della squadra di soccorso -. Abbiamo avuto un contatto visivo con il gruppo e abbiamo potuto confermare con loro che stavano prendendo la strada migliore per raggiungere il nostro camper. Auguriamo a Walter una piena guarigione”.

Il cane è stato sottoposto alle cure dal personale del Park Veterinary Hospital di Sheffield, dove è stato confermato che era stato molto fortunato. Un portavoce dell'ospedale ha detto: “Walter è stato portato rapidamente da noi e ha ricevuto cure di emergenza e radiografie. Miracolosamente tutto ciò che era rotto era un frammento del suo bacino. Aveva una ferita che è stata curata e per il resto è solo contuso. È rimasto per osservazioni e sollievo dal dolore ed è tornato a casa il giorno successivo. Grazie mille all'Edale Mountain Rescue Team per tutto quello che fanno” hanno concluso dall'ospedale veterinario.