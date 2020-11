Schianto tremendo tra bus e camion: almeno 30 morti

Un terribile incidente stradale tra un camion e un autobus ha avuto luogo a Taguai, nello Stato di Sao Paolo, in Brasile. Il bilancio è tragico: i morti sono almeno 37, ma ci sarebbero almeno altre 15 persone rimaste ferite

Secondo il quotidiano O Globo, lo scontro tra i due mezzi è avvenuto intorno alle 7 di oggi, ora locale. All'arrivo dei soccorsi la scena era terrificante: i mezzi devastati dallo schianto e le decine di vittime coinvolte.

Il portavoce della polizia militare di Sao Paulo, Alexandre Guedes, ha spiegato che alcune persone risultano intrappolate nelle lamiere e che il numero delle vittime potrebbe aumentare.

Sui social utenti e quotidiani locali hanno pubblicato le prime immagini scattate sul luogo dell'incidente

Os feridos -- 14 gravemente, até o momento -- foram levados para hospitais de Taguaí, Fartura e Taquarituba.



As informações iniciais dos bombeiros, no local do acidente, são de que o ônibus levava funcionários de uma empresa têxtil. pic.twitter.com/hiGOveHcKA