Per anni chiede l'elemosina davanti al supermercato: il titolare lo assume

La storia di Kermo Darboe, originario del Gambia, per cui quel punto vendita, che per anni era stato un punto di riferimento, adesso diventerà un posto di lavoro

Arriva da Crotone la "favola" a lieto fine di Kermo Darboe, un 40enne del Gambia arrivato diversi anni fa in Italia alla ricerca di una vita migliore, ma che soltanto adesso, dopo anni di stenti, ha trovato un posto di lavoro. Fin dal suo arrivo in Italia, l'uomo aveva individuato come punto di riferimento un supermercato Via G. Da Fiore: per anni è stato fuori dal punto vendita a chiedere l'elemosina, ma quest'anno il titolare ha deciso di assumerlo.

Come racconta SkyTg24, Francesco Policastrese, il proprietario del supermercato, ha offerto a Kermo un contratto a tempo determinato: "Poi si vedrà. Lo conosco da anni, è sempre stato educato e non ha mai dato fastidio, quando mi ha chiesto un aiuto gli ho offerto il contratto. Ho fatto un gesto normale. Di certo non mi aspettavo venisse pubblicizzato e non l'ho fatto perché mi vengano riconosciuti meriti, è stato naturale".