L'incredibile rissa al ristorante con 50 persone coinvolte: saltano tutte le norme anti-Covid, finisce malissimo

Il cenone di Capodanno, con tanto di spettacolo di danza del ventre in onore della folta comunità libica e siriana, era stato organizzato in un ristorante nel cuore di Pacevile a Malta. Oggi la struttura è stata chiusa

Alla faccia del distanziamento, ma anche del buonsenso. Il cenone di Capodanno che resterà suo malgrado negli annali delle cronache, con tanto di spettacolo di danza del ventre in onore della folta comunità libica e siriana del posto, era stato organizzato in un ristorante nel cuore di Paceville, la zona della movida di Malta: sono saltate tutte le regole.

La rissa di Capodanno a Malta: più di 50 le persone coinvolte

I fatti risalgono a sei giorni fa: il pasto in compagnia si era trasformato in una mega-rissa da far west che aveva coinvolto una cinquantina di persone: quattro feriti in ospedale e massiccio intervento della polizia che ha usato i taser e arrestato due persone.

Come raccontano i giornalin locali, nelle scorse ore il proprietario del ristorante è stato multato e la struttura è stata chiusa. Un portavoce della Malta Tourism Authority non ha precisato se il provvedimento di chiusura è definitivo o a tempo determinato: la seconda ipotesi è più probabile. In base agli accertamenti della polizia è emerso che l'organizzatore ha violato in pratica tutte le norme anti-Covid immaginabili. Un testimone, ferito da una bottiglia lanciata attraverso il locale, ha parlato di "zero considerazione di qualsiasi norma".

I clienti hanno riferito però che il proprietario del locale di stile mediorientale, Al Ustura, in fase di prenotazione del cenone, aveva garantito che sarebbero state rispettate tutte quante le regole di distanziamento, compresa quella che doveva limitare al massimo al numero di sei persone le tavolate. Qualcosa è andato storto.