"Prima dose: 10% di sconto, seconda: 20%”: le promozioni nei ristoranti di Dubai per i turisti vaccinati

Sconti per clienti vaccinati. A Dubai tre ristoranti si stanno già organizzando per rilanciare un settore cruciale per l’economia locale e attrarre turisti internazionali. Come riportano i quotidiani locali, alcuni ristoranti stanno pubblicando sui social, in particolare Facebook e Instagram, promozioni per i clienti che potranno dimostrare, con un certificato medico, di essere stato sottoposti al vaccino antiCovid: “Prima dose: riduzione del 10% sul conto. Seconda dose: riduzione del 20%”.

Dubai ha lanciato una campagna di vaccinazione a metà dicembre dopo l’approvazione del vaccino cinese Sinophamr e di quello statunitense-tedesco Pfizer-BioNTech, ma anche le autorità sanitarie locali hanno dovuto annunciare questa settimana un rallentamento nelle somministrazioni a causa dei ritardi nella consegna da parte di Pfizer.

"Vogliamo condurre gli affari in modo responsabile"

"La nostra ferma determinazione è di sostenere l'Autorità sanitaria di Dubai nello sforzo di combattere la pandemia di Covid-19 con più vaccini e incoraggiare i residenti di questa vivace città a fare entrambe le dosi", afferma Naim Maadad, fondatore di Gates Hospitality, la catena che ha lanciato la promozione ed è titolare dei ristoranti, come riporta il sito locale The National News. “L’obiettivo è incoraggiare le persone a sottoporsi alla vaccinazione e incentivare gli altri a fare la loro parte nella lotta per fermare la diffusione del virus. Il vaccino è stato approvato da professionisti medici e dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tutto ciò che vogliamo è condurre gli affari in modo responsabile”, dice Maadad.