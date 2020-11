Se il nuovo spot di Natale della Disney non ti fa piangere, allora non hai un cuore

Esistono poche persone al mondo capaci di emozionare come i creativi della Disney. Ancora una volta ci sono riusciti con un corto animato con protagonista Topolino ma soprattutto il Natale. Si sa che a novembre l'atmosfera natalizia comincia a fare capolino nelle nostre case e la Disney ha deciso di farla irrompere con una pubblicità che definire commovente è dir poco. Si tratta di uno spot di circa tre minuti in cui si racconta la storia di una famiglia di origini filippine. In particolare di una nonna e di sua nipote e delle loro tradizioni natalizie. La campagna si chiama “Dalla nostra famiglia alla tua” e ha come obiettivo un'operazione benefica.

L'iniziativa benefica

Protagonista è la bambola di Topolino che appare nel corto che verrà venduta e i cui proventi andranno a alla fondazione Angela Affinita. Si tratta della direttrice del marchio e del marketing creativo di Disney, in particolare per l'area dei prodotti di consumo. La storia è davvero speciale e ha come argomento le tradizioni natalizie. “Abbiamo tutti tradizioni uniche, specialmente a Natale, quindi poter attingere alla mia esperienza con mia nonna filippina e la creazione delle lanterne per portare un livello di autentica creatività è davvero speciale”. La storia riprodotta nel cortometraggio ha, infatti, un carattere autobiografico e per questo risulta ancora più coinvolgente. Tanto da diventare già un vero e proprio cult online ma soprattutto costringere alle lacrime chiunque la guardi.

La commozione di chi l'ha visto

Ne hanno dato testimonianza tantissime persone che hanno ripostato lo spot e raccontato le loro emozioni sui social. All'interno del video ci sono anche delle operazioni di product placement. Tutto interno all'azienda visto che sono stati piazzati dei dvd della Disney, di Star Wars e della Marvel. Ma non è tutto. Nel video sono stati inseriti anche altri particolari. Si tratta di alcune uova di pasqua nascoste in alcuni punti della scena. Non è una scelta casuale visto che si tratta di piccole anticipazioni di una clip del nuovissimo cortometraggio della Pixar. Si chiamerà “Once upon a snowman” e all'interno del corto ci sono due riferimenti.