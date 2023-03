Start. L'incidente stradale con 7 morti, le Ong sotto attacco e le altre notizie di oggi

Buongiorno dalla redazione di Today, ecco le notizie da sapere per iniziare la giornata.

LO SCHIANTO DI CUSTONACI. Sette morti, tre donne e quattro uomini: è il bilancio, pesantissimo, di un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci, nel Trapanese. Due auto si sono scontrate frontalmente.

ONG SOTTO ATTACCO. Louise Michel, la nave ong finanziata dall'artista Banksy, rischia 20 giorni di fermo amministrativo per violazione della legge Piantedosi. Avrebbe fatto tre salvataggi di troppo, ignorando l'ordine di dirigersi "senza ritardo" a Trapani. Inoltre la Guardia costiera critica in una nota ufficiale le Ong per aver "sovraccaricato, con continue chiamate dei mezzi aerei, i sistemi di comunicazione del centro nazionale di coordinamento dei soccorsi". Contro la nave Ocean Viking spari, in acque internazionali, da una motovedetta della guardia costiera libica (donata dall'Italia). Se serviva un episodio eclatante per mostrare come le motovedette che abbiamo donato al paese nordafricano servono più che altro per respingere e minacciare, e non per salvare, eccolo. L'hotspot di Lampedusa intanto è costantemente oltre il limite massimo di capienza.

MIGRANTI, OGGI CLICK DAY. Oggi c'è l'atteso click day per l'arrivo in Italia di 82.705 lavoratori extracomunitari (in aumento rispetto ai 69.700 dell'anno precedente) previsti dal decreto flussi con il nuovo Dpcm. La metà lavorerà nei campi. In Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere.

LE NOMINE DEL GOVERNO. La maggioranza ha in mente soprattutto una scadenza: le nomine nelle partecipate di Stato. Entro Pasqua Meloni deve trovare un accordo che accontenti gli appetiti dei colleghi. Circolava anche un appunto con i presunti desiderata della Lega. Nella lista spiccava l'ipotesi dell'europarlamentare del Carroccio Antonio Maria Rinaldi come presidente dell'Eni. Scaroni, ex ad di Enel ed Eni e oggi presidente del Milan, è invece nome gradito a Berlusconi ed è destinato ad avere un ruolo in Enel o Leonardo. Non si tratta solo dei vertici, cioè degli amministratori delegati e dei presidenti. La ghiottissima infornata riguarda anche i consigli d'amministrazione: centinaia di posti chiave e di controllo, quest'anno il turn over è spettacolare, si concludono i mandati triennali di pesi massimi come Eni, Enel, MPS, Consip, Enav, Leonardo, Poste Italiane, Terna, ITA, alcune controllate Rai. Parliamo di circa 600 poltrone.

L'ATTACCO IN RUSSIA. Continua la strenua difesa della città di Bakhmut, ormai circondata dai mercenari del gruppo Wagner. L'avanzata degli uomini di Prigozhin è stata però rallentata negli ultimi giorni e la situazione "si sta stabilizzando", secondo l'esercito di Kiev. La Russia denuncia un attacco dell'Ucraina che con un drone sarebbe arrivata a colpire a circa 240 km da Mosca. Un'esplosione avrebbe provocato il ferimento di 3 persone nella regione russa di Tula, a sud della capitale. L'Ucraina ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulle armi nucleari russe in Bielorussia.

POLVERIERA ISRAELE. Benyamin Netanyahu licenzia il ministro della Difesa Yoav Gallant, del Likud, reo di aver chiesto di congelare la contestata riforma giudiziaria che sta spaccando Israele. Usa "profondamente preoccupati", sottolineano l'urgenza di un compromesso. Da Gerusalemme a Tel Aviv manifestazioni nelle quali sono scese in strada seicentomila persone. Il ministro dell'Economia: "Non vogliamo una guerra civile". Il console generale di Israele a New York annuncia le sue dimissioni. Si fermano le università.

Vi segnalo inoltre:

- La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico verso il Mar del Giappone, pochi giorni dopo che Seul e Washington hanno concluso giovedì le loro più grandi esercitazioni militari congiunte in cinque anni. Tensione a livelli mai visti nel recente passato.

- In Gran Bretagna un grave incidente ambientale si è verificato per una perdita di petrolio da un oleodotto nel Dorset, nell'impianto di Wytch Farm a Purbecks, uno dei più grandi giacimenti petroliferi onshore in Europa.

- La maternità surrogata è "una pratica razzista" secondo la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, che torna sulla pratica oggi illegale in Italia e in gran parte d’Europa, e punta a rafforzare la proposta di legge del centrodestra: renderla cioè un reato universale, il che significherebbe che se un cittadino o una cittadina italiana va a farla all'estero verrebbe comunque perseguito dalla nostra legge.

- Attacco hacker ai distributori di sigarette e ad alcuni siti istituzionali. In varie parti d'Italia sul display delle macchinette è comparsa una scritta in solidarietà ad Alfredo Cospito - 'Fuori Alfredo dal 41 bis' - e i pacchetti risultavano acquistabili a 10 centesimi.

- La segretaria del Pd Elly Schlein mantiene la propria candidatura di Francesco Boccia e Chiara Braga quali nuovi capigruppo rispettivamente di Senato e Camera.

- L'Ue ha autorizzato la vendita e il consumo anche in Italia di farine e prodotti derivati da larve, grilli e insetti, ma sono ignoti i rischi di reazioni allergiche. Le proteine tropomiosina e arginina-chinasi sono state identificate come le principali proteine allergeniche all'interno degli insetti, che possono innescare una risposta imprevedibile in individui sensibili.

- A Genova è stata disposta l'autopsia per il 15enne morto dopo avere giocato a boxe in casa con alcuni amici.

- Torna il maltempo, venti di burrasca fino a 100 Km/h e oggi allerta meteo in 5 regioni.

- Nuova grana per Twitter nell'era di Musk. Parti del codice sorgente della piattaforma, il codice del computer su cui gira il social network, sono trapelate online, secondo un'azione legale intentata da Twitter stessa.

- Antonio Conte lascia il Tottenham a dieci giornate dalla fine della Premier League, con un accordo consensuale tra società e allenatore. La squadra è stata affidata al suo assistente, Christian Stellini, fino al termine della stagione.

- Qualificazioni a Euro 2024, l'Italia batte Malta 2-0. Reti dell'oriundo Retegui - secondo gol consecutivo in maglia azzurra - e di Pessina.

- Cinema italiano in lutto per la morte dell'attore e regista Ivano Marescotti. Aveva 77 anni, è stato sul piccolo e sul grande schermo una delle icone romagnole.

Impressionanti le immagini che circolano sui social della devastazione lasciata dietro di sé da un tornado, presumibilmente di forza F4/F5, che ha cancellato dalla faccia della terra interi quartieri della cittadina di Rolling Fork, nel Mississippi (Usa), provocando almeno 26 vittime. I tornado sono il fenomeno atmosferico più distruttivo in natura. La velocità del vento può superare i 500 km/h.