Strage di Altavilla iniziata una settimana prima, soldi ai trattori, il giallo della Freccia Tricolore caduta, messaggi di allerta sugli smartphone e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

STRAGE DI ALTAVILLA. "Mio fratello piccolo dice che abbiamo i demoni in casa, demoni che ci distruggeranno tutti. Adesso qui sono arrivate due persone, si fanno chiamare i fratelli di Dio". Lo scriveva Kevin Barreca, 16 anni, a un suo compagno di classe. Il venerdì successivo lui e il fratellino di 5 anni sarebbero stati torturati e uccisi dal padre Giovanni e dai complici Sabrina Fina e Massimo Carandente, fanatici religiosi, in un rito di purificazione da Satana, ad Altavilla Milicia, vicino a Palermo. Emerge un contesto di emarginazione sociale, ignoranza, disagio. La madre dei ragazzi, Antonella Salamone, 41 anni, è stata la prima a essere uccisa, forse già venerdì 2 febbraio (i tempi esatti della strage saranno chiariti dalle autopsie). Ben otto giorni prima che il muratore omicida chiamasse i carabinieri per farsi arrestare. "Spero solo che non lo facciano passare per matto, perché non lo era. Mi diceva che il demonio andava bruciato, ma io pensavo in senso figurato", racconta il cognato di Giovanni Barreca.

"ISRAELE SI FERMI". L'esercito israeliano ha liberato a Rafah, nel sud della Striscia, due ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre. Netanyahu non ferma la campagna a Gaza. Secondo la Nbc, persino il suo più fedele alleato Biden, oltre a Gran Bretagna e Ue, ritengono sproporzionata l'azione militare. Gaza è allo stremo dopo quattro mesi di guerra e 28mila morti. Secondo l'Oms, 27 ospedali nella Striscia su 36 sono completamente inagibili. Prima della guerra entravano 500 camion al giorno di aiuti, dal 7 ottobre ne sono entrati in media meno di cento dai valichi a sud. L'80 per cento delle abitazioni sono distrutte o danneggiate. Il futuro di oltre un milione e mezzo di palestinesi è una vita in un gigantesco campo profughi, forse sulle macerie della Striscia, forse nel deserto del Sinai.

SOLDI AI TRATTORI. Il governo Meloni mette altri soldi sul tavolo per gli agricoltori, alzando a 15mila euro la soglia per l'esenzione Irpef, anche se sopra i 10mila euro ci sarà "solo" uno sconto del 50% sull'importo da pagare. Matteo Salvini si prende il merito dell'ampliamento della platea, creando irritazioni e malumori in Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni vorrebbe far firmare il nuovo emendamento a Giorgetti: "Così vediamo se Salvini contesterà pure questo…". Ma lo scontro a bassa intensità tra i partiti di maggioranza in vista delle elezioni europee continuerà su altri temi nei prossimi quattro mesi. Soddisfatto il gruppo di Riscatto agricolo, uno dei principali animatori della protesta, che si dice pronto a smobilitare. Il fronte è ormai comunque molto sfilacciato e senza referenti riconoscibili. Una manifestazione giovedì a Roma resta confermata.

FRECCIA TRICOLORE CADUTA. In base alle prime analisi, gli esperti incaricati dalla Procura di Ivrea di esaminare la carcassa dell'aereo delle Frecce Tricolori schiantatosi al suolo il 16 settembre 2023 vicino all'aeroporto di Caselle (morì una bambina di 5 anni, Laura Origliasso) non hanno riscontrato nemmeno mezzo elemento che possa davvero dar credito all'ipotesi del bird strike. Nessun uccello ha urtato il mezzo sulla fusoliera o sulle ali. Non si può escludere ancora però che uno stormo di uccelli, con precisione, o un solo uccello addirittura, si sia infilato dentro al motore, bloccandolo. Forse però fu un altro guasto meccanico a causare lo stallo. L'inchiesta continua, con sullo sfondo un interrogativo: il pilota avrebbe potuto fare una manovra differente?

IT-ALERT AL VIA. Da oggi entra in funzione IT-alert, il sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione. Sarà operativo solo per gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso relative al collasso di una grande diga, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica, attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all'isola di Vulcano. Il messaggio sarà ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza e abbia un telefono cellulare acceso (anche senza traffico dati). IT-alert per ora non funziona in tutti gli scenari previsti dalla normativa. Per precipitazioni intense, maremoto generato da un sisma e attività vulcanica dello Stromboli si è resa necessaria, infatti, una sperimentazione per un altro anno. Rimane in programma l'invio di periodici messaggi di "test": chi dovesse ricevere un messaggio IT-alert che inizia con la parola "test", quindi, non ha mai nulla da temere.

SUICIDI IN CARCERE. Ancora un suicidio in carcere, stavolta a Terni. Si è tolto la vita un detenuto di 46 anni, arrestato per tentata rapina, poi inviato ai domiciliari e poi di nuovo in carcere per violenze in famiglia: trovato impiccato: i numeri sono da emergenza vera. Occorre investire risorse sul personale, rendere gli ambienti meno invivibili, fornire supporto sanitario, psicologico e psichiatrico.

SALIS AI DOMICILIARI. Ilaria Salis, la maestra elementare e militante antifascista che rischia una condanna a molti anni di carcere in Ungheria per una rissa con alcuni neonazisti, presenterà una richiesta per avere i domiciliari in Italia o a Budapest. A confermarlo è Roberto, il padre.

MISSILE ZIRKON. Nell'attacco del 7 febbraio scorso contro Kiev, la Russia potrebbe aver usato per la prima volta un missile ipersonico del tipo Zirkon: risulta dall'identificazione di componenti e parti e dalle caratteristiche del tipo di arma. Con una gittata tra 400 e 1.000 chilometri, gli Zirkon possono volare a una velocità di 9.800 km/h eludendo i sistemi di difesa. Finora soltanto la Russia li ha già a disposizione, negli Usa sono in fase sperimentale.

ERUZIONE ISLANDA. Opera senza precedenti per ripristinare l'acqua calda a Grindavík, in Islanda. Nel giro di sole 48 ore costruita una strada sulle colate di lava ancora calde (6-700°C), su cui è stato posizionato un tubo lungo 600 metri che rifornisce 30mila famiglie. Dopo soli quattro giorni dall'eruzione tornano acqua calda e riscaldamento, essenziali per sopravvivere a quelle latitudini. L'operazione è un unicum nella storia.

VOTO AI FUORISEDE. In senato un emendamento per far votare anche i fuorisede alle europee di giugno 2024, in modo che anche chi non si trova nel comune di residenza potrà partecipare alle elezioni.

SPROFONDO JUVE. L'Udinese vince allo Juventus Stadium 1-0 con gol dello stopper argentino Lautaro Giannetti, alla seconda presenza in Serie A. Bianconeri senza Vlahovic, incapaci con Milik e Chiesa di rimontare lo svantaggio arrivato al 25'. La squadra di Allegri è in caduta libera, difendere un posto utile per qualificarsi alla prossima Champions League sarà complicato.

DOPO AMADEUS. Sanremo, l'evento televisivo più seguito della tv italiana, è senza padrone di casa. Amadeus si è tirato fuori per concentrarsi su altri progetti, il totonomi per il 2025 impazza: Paolo Bonolis, Carlo Conti, il duo Pausini/Cortellesi, Gerry Scotti. Nessuno probabilmente potrà replicare i numeri record del 2024, ma un flop sarebbe un problema gigantesco, in Rai, soprattutto per gli introiti pubblicitari.

