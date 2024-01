Inabissati in mare (nessuna traccia), Salvini in tilt, chi è il cliente di Giovanna Pedretti, dove scatta il limite di velocità a 30 all'ora e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 17 gennaio 2024.

INABISSATI IN MARE. Nessuna traccia, due barche stipate di uomini, donne e bambini scomparse per sempre nell'inverno del mar Mediterraneo. Un barcone sparito davanti alla Tunisia, un altro disperso chissà dove, si sa solo che era partito dalla Libia. Sono passati troppi giorni, una settimana nel primo caso, senza notizie. Le speranza di trovarli vivi sono ridotte al minimo. In tutto, così, sono una settantina gli esserei umani molto probabilmente risucchiati dalla rotta centrale del Mediterraneo cercando di raggiungere l'Europa: è la prima, doppia, tragedia del 2024. In quel tratto di mare lo scorso anno sono morti 974 migranti e altri 1.372 sono stati dichiarati dispersi.

TILT DI SALVINI. La destra spaccata non trova accordi sui candidati nelle Regioni. Posizioni così distanti che Meloni, Salvini e Tajani rinviano le decisioni a data da destinarsi. La Lega chiede la riconferma di Solinas in Sardegna, ma gli alleati non gli concederanno nulla e sembra una battaglia persa. Così come non ci sarà una legge per un terzo mandato di Zaia in Veneto (Fratelli d'Italia punta alla guida di Veneto o Lombardia). D'altra parte i sondaggi dicono che il Carroccio alle europee eleggerà forse meno di un terzo degli europarlamentari rispetto a oggi. Per "sopravvivere" all'onda inarrestabile di Meloni e FdI, Salvini starebbe pensando di presentare il generale Vannacci come capolista in tutti i collegi. C'è chi assicura che il generale capolista valga addirittura, da solo, il 3 per cento. Ma è un rischio enorme, sarebbe un esperimento che, secondo molti militanti e iscritti, potrebbe contribuire alla dissipazione definitiva dell'identità leghista, quella tradizionale di partito del Nord. I tempi in cui Berlusconi diede alla Lega la presidenza del Piemonte, della Lombardia e del Veneto sono lontanissimi. In Veneto, intanto, il centrodestra si spacca anche sulla legge sul fine vita.

GIOVANNA PEDRETTI. Prevista oggi l'autopsia di Giovanna Pedretti, la ristoratrice del Lodigiano trovata morta dopo essere stata attaccata sul web per una recensione ritenuta fasulla. Aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio. Le indagini seguono due filoni: la recensione e le ultime ore. Il giorno prima del gesto estremo la donna ha ripetuto ai carabinieri di non averla scritta lei. L'avrebbe salvata mesi prima, poi quando quel cliente è tornato lei lo avrebbe riconosciuto, gli avrebbe detto "non c'è posto, i tavoli sono occupati", e avrebbe colto l'occasione per rispondergli pubblicamente riprendendo le sue parole. Si cercano elementi utili a identificare il cliente, a capire chi sia, se davvero esiste. Google verificherà. Sulle rive del Lambro lei poi si è ferita con una lametta. Cosa l'abbia uccisa lo confermerà definitivamente solo oggi l'esame autoptico. Lo sfogo del marito: "Era ossessionata dagli haters, io e nostra figlia le dicevamo di stare tranquilla, di non preoccuparsi, che sarebbe finita presto".

IRAN APRE FRONTI. Dopo gli attacchi in Siria e Iraq, l'Iran ha colpito anche in Pakistan: Islamabad denuncia l'uccisione di due bambini e il ferimento di altri tre, senza specificare il luogo dei bombardamenti. Le forze speciali americane sono entrate in azione al largo del Corno d'Africa per stroncare un traffico di armi dirette in Yemen, mentre gli Houthi proseguono la loro campagna di destabilizzazione nel Mar Rosso. Il meccanismo di trasmissione del nuovo risiko mediorientale è sempre più fuori controllo. La crisi del Mar Rosso rischia di causare uno stop prolungato alle rotte mercantili, ma anche una "prolungata tensione", che potrebbe rallentare l'economia globale per mesi.

"PERICOLO" TRUMP. Secondo William Kristol, intellettuale e noto politologo conservatore, il Trump versione 2024 è più pericoloso di quello del 2016. "Non ci sono più le protezioni attorno a lui che esistevano nel primo mandato - dice alla Stampa - E non arriveranno stavolta i McMaster o i Mattis a contenerlo o Paul Ryan al Congresso. Se conquisterà la Casa Bianca, non avrà limiti". Poi quest'anno ha un vantaggio in più: "Si è sdoppiato, è un candidato contemporaneamente anti-establishment e di esperienza di governo. Serve far funzionare Washington? Io sono la persona giusta perché l'ho già fatto, dice. Washington è paralizzata? Bisogna cambiarla. Governo e populismo insieme". E Biden?: "E' debole. Gli americani quando lo osservano pensano alla sua età, non a quel che ha fatto. E aggiungo, pure bene. Non credo sia il candidato più forte da opporre a Trump".

Vi segnalo inoltre, in breve:

GUERRA FINO AL 2025. Almeno 10.600 i bambini uccisi negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre su un bilancio complessivo di vittime palestinesi che è stato aggiornato a 24.285 dal ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas. La guerra contro Hamas potrebbe protrarsi anche nel 2025: lo ha affermato Netanyahu a un gruppo di sindaci: "Siamo decisi a ristabilire i kibbutz e le comunità nella zona cuscinetto con Gaza, e garantirvi una crescita e un benessere ben maggiori di quelli precedenti al conflitto".

POZZOLO SENZ'ARMI. Porto d'armi per difesa personale revocato a Emanuele Pozzolo, il deputato di FdI indagato dalla Procura di Biella per lo sparo a Rosazza, paese della provincia, durante la festa di Capodanno. Lo ha deciso il prefetto di Biella, che ha disposto anche il divieto di detenere armi e munizioni per il "comportamento incauto tenuto improntato a leggerezza e sottovalutazione della pericolosità delle armi".

30 KM ALL'ORA. Bologna è la prima grande città italiana con in vigore il limite dei 30 all'ora in moltissimi punti. Da ieri, dopo mesi di test, scattano le multe vere con autovelox. C'è chi si lamenta: per andare così piano "bisogna guidare con gli occhi fissi sul tachimetro, è come guardare il cellulare". Ma se si guida a 50 all'ora, lo spazio di frenata è 25 metri. A 30, è 9 metri. Per ridurre incidenti e morti in strada, la regola è utile. Altre città potrebbero molto presto seguire l'esempio di Bologna. Ieri il primo multato, dovrà pagare una contravvenzione di 29 euro e 40 centesimi, viaggiava a 39 all'ora.

GOOGLE LICENZIA. Google ha confermato il licenziamento di diverse centinaia di persone all'interno del suo team globale di pubblicità, settore rivoluzionato dall'intelligenza artificiale

SPESA MENO CARA. Barilla da febbraio a fine dicembre abbasserà i propri listini dal 7 al 13% su gran parte dell'assortimento di pasta, biscotti, merendine, fette biscottate, pani. Altri marchi potrebbe seguire l'esempio per non perdere quote di mercato. Nel 2023 i consumatori italiani hanno dovuto far fronte a una crescita dei prezzi complessiva, rilevata dell'Istat, del 5,7%.

PRESIDE AGGREDITO. Il dirigente scolastico del liceo 'Scorza' di Cosenza è stato aggredito dal genitore di una studentessa che lamentava il mancato inserimento della figlia, per mancanza di posti, all’interno di un percorso di alternanza scuola-lavoro: "Fatto grave e inaccettabile" dice il ministro Valditara.

MOURINHO SALUTA. Josè Mourinho dopo l'esonero saluta i tifosi della Roma con un video social sui suoi anni nella capitale e la didascalia: "Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità". Al suo posto De Rossi.

Buona giornata, su Today,