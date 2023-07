Aumenta la benzina, 50mila migranti da accogliere, i mutui diventano "misti" e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 18 luglio 2023.

AUMENTA LA BENZINA. Nei giorni delle vacanze, in cui milioni di italiani percorrono lunghe distanze, aumentano benzina e diesel. La fiammata estiva dei prezzi dei carburanti è in corso, le compagnie ne "approfittano" per aumentare i listini, sapendo che gli automobilisti in partenza dovranno pagare comunque. Negano che sia in atto una speculazione, ma dopo mesi in modalità "servito" la benzina è tornata a costare in media 2 euro al litro, nonostante le quotazioni internazionali dei carburanti sono in leggera discesa. In piccola parte pesano in questo rimbalzo dei prezzi gli effetti delle decisioni dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione per risollevare i prezzi del barile.



50MILA MIGRANTI. Secondo alcune stime che circolano in questi giorni, l'esecutivo valuta in 50mila circa il numero di migranti che andranno distribuiti tra i Comuni italiani entro fine 2023. Numero che non tiene conto di chi, una volta sbarcato, scompare dai radar. Il sistema di accoglienza rivela però falle vecchie e nuove. Regioni e Comuni protestano. Perché? Molti, anche nel centrodestra, non hanno compreso la scelta di affidare la gestione dell'emergenza al commissario straordinario Valerio Valenti, non un politico. La strategia attuata finora è semplice ma non di prospettiva: stipare i grandi centri di accoglienza e poi distribuire i migranti "in eccedenza" sui territori, senza logica o conoscenza delle realtà specifiche dei luoghi. Gli sbarchi continueranno per tutta l'estate, e il tema diventerà centrale nel dibattito politico. Anche se alcune decine di migliaia di persone in un Paese di quasi 60 milioni di abitanti parlare di emergenza e tanto meno di "invasione" è fuori luogo.

SPUNTANO I MUTUI MISTI. Oggi ci sarà il confronto tra banche e governo per capire se e come sia possibile alleggerire il peso dei mutui a tasso variabile, che per molte famiglie è diventato insostenibile. Oltre alla possibilità di estendere il numero delle rate per diminuirne l'importo, e al possibile ampliamento del numero di chi già oggi può rinegoziare il prestito passando dal tasso variabile a quello fisso, c'è sul tavolo l'ipotesi di permettere di passare a un sistema misto, a tasso variabile dunque, ma con un tetto oltre il quale gli interessi non potrebbero più salire. In ogni caso qualsiasi accordo non avrà forza di legge, il governo può fare "moral suasion" finché si vuole, ma il pallino è in mano agli istituti di credito.

LA GUERRA DEL GRANO. Putin mette fine all'accordo sul grano. Allarme nel mondo sulle conseguenze umanitarie. "L'accordo deve continuare a funzionare anche senza la Russia", secondo Zelensky. "Usare il grano come arma è un'offesa all'umanità", dice Meloni. A un anno dall'accordo che la scorsa estate mise fine al blocco delle esportazioni di cereali ucraini via mare e contribuì a ridare stabilità ai prezzi dei generi alimentari nel mondo, Mosca ha annunciato un passo indietro che molti temono possa avere pericolose conseguenze sulla sicurezza alimentare globale. Putin accusa di "ipocrisia" l'occidente: le intese erano nate per aiutare i Paesi più poveri del mondo, sostiene, ma alla fine solo il 3% dei carichi è arrivato a loro. Europa e Stati Uniti non intendono allentare il regime delle sanzioni.

OCCHI PUNTATI SULL'AVIARIA. In Europa sale l'allarme per l’influenza aviaria, che finora ha colpito uccelli selvatici e pollame di allevamento. L'Oms ha reso noto che in Polonia il virus A/H5N1 è stato riscontrato nei gatti, mostrando così la sua capacità di fare il salto di specie verso i mammiferi. A oggi sono 29 i casi certificati: i gatti si sarebbero ammalati tutti nelle ultime due settimane, e ciò permette di parlare di un primo focolaio felino. La fonte dell’esposizione al virus aviario è sconosciuta e, soprattutto, nessun contatto umano dei gatti positivi al virus A/H5N1 ha riportato sintomi. Il focolaio felino appena scoperto in Polonia coincide con una ripresa dei contagi negli allevamenti di pollame polacco.

NEL CUORE DELL'ONDATA. Si intensifica l'ondata di calore su tutta l'Italia. Oggi le città da bollino rosso sono 20 e domani arriveranno a 23. La città meno rovente sarà Genova, oggi in giallo. In arancione Bari, Catania, Civitavecchia, Milano, Reggio Calabria e Torino. Allerta gialla per il maltempo oggi in Alto Adige. Cosa aspettarsi nei prossimi giorni? Domani possibile record storico per la città di Roma che nel luglio del 1983 fece segnare il valore più alto in assoluto di 40.5° gradi. Luca Mercalli spiega che al Nord la temperatura in linea di massima crescerà di un grado ancora, fino a domani. Poi si cambia: caldo, ma meno. Al Centro-Sud invece continua l'ondata, fino al 25-27 luglio. Picchi in Sicilia e Sardegna, valori tra i 40 e 45 gradi.

Vi segnalo inoltre, in breve:

NIENTE SALARIO MINIMO. Il salario minimo "non s'ha da fare". Un emendamento oggi in commissione Lavoro di Montecitorio metterà fine alla proposta di 9 euro lordi all'ora. La maggioranza è compatta.

PACE FISCALE. Salvini insiste sulla "pace fiscale", ma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, dice l'ovvio: "La lotta all'evasione è giusta, non è perseguitare". La riduzione delle tasse è da "sempre" un obiettivo irrealizzabile per il centrodestra, ma i servizi pubblici hanno bisogno di sempre più soldi, tagliarle significa peggiorare sanità, scuola, sicurezza. Tutto il resto è campagna elettorale per le europee 2024, già iniziata.

LE NOSTRE SPIAGGE. Il Consiglio dei ministri ha dato l'ok alla mappatura delle spiagge, passaggio obbligato prima di eventuali gare per assegnare le concessioni. Non ci sono certezze sul momento in cui le concessioni esistenti verranno messe a gara e riassegnate come da tempo ci chiede Bruxelles. Oggi come oggi vengono pagati allo Stato canoni irrisori.

I SOLDI DELL'ALLUVIONE. Ci sono problemi con la ricostruzione e i ristori post alluvione in Emilia-Romagna. I Comuni hanno anticipato il costo degli interventi di somma urgenza, ma ora rischiano il default. In attesa dei soldi da Roma hanno messo di tasca propria le risorse per crolli e situazioni di pericolo. Fattibile per i bilanci di città come Cesena, non per piccole realtà come Conselice.

SESSISMO IN RAI. I commenti volgari e sessisti dei telecronisti Rai durante la finale del trampolino sincronizzato femminile ai mondiali di Fukuoka non sono passati inosservati. Viale Mazzini li ha cacciati dalla competizione.

CERCASI PROF DISPERATAMENTE. In vista del nuovo anno scolastico, mancano docenti di Matematica e Italiano alle medie e professionisti che insegnino alle superiori. Colpa di trasferimenti e pensionamenti, a fronte di oltre 81mila posti liberi, il ministero ha autorizzato meno di 51mila assunzioni: si andrà avanti con i precari, come sempre.

BAMBINI ANNEGATI. Un bimbo di due anni è annegato ieri sera nella piscina della villa dove abita con la famiglia a Taurisano, in provincia di Lecce: il piccolo era con la mamma e la nonna, ma si sarebbe allontanato senza che le due donne se ne accorgessero. È stata poi la nonna a scoprire il corpo in acqua. Una tragedia simile era stata sfiorata in mattinata nel Viterbese.

INDAGATI PER IL CROLLO. Svolta nelle indagini sul palazzo crollato a Torre del Greco, nel Napoletano: 25 persone hanno ricevuto avvisi di garanzia nell'ambito del fascicolo aperto con l'ipotesi di crollo colposo. Si indaga anche sull'incendio all'aeroporto di Catania: oggi ulteriori accertamenti tecnici.

30MILA LICENZIATI IN UN COLPO SOLO. Sarà un bagno di sangue per i lavoratori la fusione tra i colossi bancari Ubs e Credit Suisse. Il settimanale SonntagsZeitung ha quantificato in 30 mila, corrispondente a circa il 30% del totale, il numero di dipendenti in esubero che perderanno il posto.

PRESSIONE SU TAIWAN. La Cina ha inviato un numero record di navi da guerra vicino a Taiwan in un solo giorno, superando un record precedente fatto durante la visita dell'allora presidente della Camera dei Rappresentanti Usa Nancy Pelosi a Taipei lo scorso anno.

RACKETE SI CANDIDA. Carola Rackete, attivista e capitana, correrà alle elezioni europee del 2024 con la sinistra tedesca, Linke. Fu arrestata nel 2019 per essere entrata nel porto di Lampedusa con la nave Sea Watch 3 nonostante il divieto e scatenò un duro scontro con Matteo Salvini.

SUPER GREG. Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'argento e Domenico Acerenza quella di bronzo nella 5 km di fondo ai Mondiali di nuoto del Giappone

Buona giornata, su Today.