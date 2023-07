Meteo disastro (oggi è allerta), il temporale "mai visto prima", chi va in pensione nel 2024 e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 25 luglio 2023.

IL CASO CATANIA. C’è una città italiana di oltre 300mila abitanti che in piena estate, ieri 44 gradi, è con energia elettrica a singhiozzo, senza acqua potabile in molti quartieri, con un aeroporto ancora semichiuso per un incendio. La "colpa" è, in sintesi, dei condizionatori accesi a manetta e delle linee antiquate, che causano centinaia di guasti: i cavi interrati si fondono per il calore. Quanto sta accadendo a Catania dovrebbe essere in apertura di tutti i telegiornali e sulle prime pagine dei quotidiani. La vicenda è un'istantanea sul futuro prossimo che ci aspetta, racconta molto della mancanza di investimenti infrastrutturali al Sud, essenziali per recuperare il gap con il centro-nord e le altre aree europee.

METEO DISASTRO. Tra Olbia (47 gradi) e Torino (23 gradi) lunedì c'erano addirittura 24 gradi di temperatura di differenza. In questa estate 2023 gli eventi estremi sono diventati più frequenti e più devastanti. L'incontro tra aria fresca e aria molto calda facilita la creazione di eventi estremi di carattere tropicale a causa della forte energia in gioco. Nella notte a Milano ci sono stati nuovi temporali tempestosi: "Il più forte che io abbia mai visto", dicono molti utenti su Twitter. Scoperchiati i tetti di vari condomini, danni ingenti. Pioggia monsonica che abbatte alberi (in Brianza ieri è morta una donna) e altre grandinate con chicchi enormi al Nord, mentre al Sud il prolungarsi del caldo favorisce gli incendi. Oggi massima attenzione al vento. Allerta maltempo arancione in Lombardia e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige. Da domani il grande caldo si smorzerà un po' ovunque. L'ondata di calore più tosta dell'estate è quasi finita.

QUOTA 103. Si fa strada l'ipotesi che in una legge di bilancio con pochi soldi a disposizione per riformare il sistema pensionistico, il governo Meloni punterà forte su Quota 103 (62 anni di età più 41 di contributi) anche per il 2024 e oltre. Il ricorso in via strutturale, e non più temporaneo, a Quota 103, comprensivo dell'adeguamento biennale alla speranza di vita che è attualmente "congelato", costa tanto. Ci sarebbe un aumento del rapporto spesa pensionistica-Pil di 0,3 punti percentuali in media, 6 miliardi di qui al 2040, secondo i tecnici del Mef. Per superare la Fornero ci sono al momento varie strategie sul tavolo dell'esecutivo.

SALARIO MINIMO. Il governo Meloni non è intenzionato ad accettare il salario minimo proposto dalle opposizioni, ma lavorerà (nonostante i dubbi enormi dentro soprattutto a Lega e Forza Italia) a un proprio pacchetto di misure, dalla detassazione della contrattazione di secondo livello a un salario minimo limitato ai settori scoperti dalla contrattazione collettiva. Propone però di rimandare tutto a settembre. Al centro della partita c'è l'emendamento soppressivo presentato, che comprometterebbe il futuro della proposta. Pd, M5s, Azione, Avs e +Europa chiedono che venga ritirato. L'apertura, se così si può definire, della premier si deve al fatto che Meloni è molto attenta ai sondaggi, sa benissimo che la battaglia contro gli stipendi da fame è sentita anche dagli elettori di destra. Il M5s però non ci sta a queste condizioni e chiede di permettere alla commissione lavoro della Camera di discutere nel merito la proposta esistente, invece di votare per sopprimerla. Braccio di ferro.

IL CORAGGIO DI ZAIA. In Veneto una paziente oncologica di 78 anni è morta domenica alle 10.25: è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l'aiuto alla morte volontaria, reso legale a determinate condizioni dalla corte costituzionale; è anche la prima persona a ottenere la consegna del farmaco e di quanto necessario da parte della Regione e dell'azienda sanitaria locale. L'attivista Marco Cappato fa notare il coraggio, sul tema specifico, del governatore Luca Zaia, ma anche il silenzio assoluto di Meloni, Salvini e Tajani, Schlein e Conte. Zaia ha una forza politica dentro al Carroccio che potrebbe creare grattacapi a Salvini. Solo di recente ha innescato un conflitto nella Lega sostenendo che l'accoglienza diffusa di profughi e migranti (gli Sprar cancellati da Salvini) è preferibile ai grandi centri.

BOMBE SUL GRANO. Dopo aver bombardato per giorni il porto di Odessa e aver bloccato il traffico di bastimenti nel Mar Nero carichi di grano, Mosca vuole ostacolare anche la rotta alternativa per i cereali ucraini: quella che passa dal Danubio. L'Ucraina accusa infatti la Russia di aver bombardato con i droni iraniani il porto fluviale di Reni, a due passi dal confine con la Romania (e quindi con la Nato) e di aver distrutto importanti infrastrutture per lo stoccaggio del grano ferendo anche sette persone. Nella notte è scattato di nuovo l'allarme antiaereo su Kiev e in 11 regioni dell'Ucraina. L'Aiea conferma la presenza di mine nell'area della centrale di Zaporizhzhia.

Vi segnalo inoltre, in breve:

INCENDI IN GRECIA. Fiamme fuori controllo in Grecia. Dopo Rodi brucia anche Corfù. Incendi sino alle spiagge, il fumo invade abitazioni e alberghi."Per le prossime settimane siamo in guerra" dice il premier greco Mitsotakis. Non ci sono vittime, il sospetto è che molti roghi siano dolosi.

NAUFRAGIO A MALTA. C'è anche un bambino tra i 5 dispersi del naufragio di ieri in acque maltesi. Quindici le persone portate in ospedale tra le 36 sbarcate a Lampedusa, oltre al cadavere di una donna. Sarebbero stati "assaltati" da un peschereccio tunisino.

ISRAELE AD ALTA TENSIONE. Ancora proteste in Israele contro il governo Netanyahu. Ieri sera a Tel Aviv in migliaia hanno marciato bloccando il traffico della principale autostrada Ayalon, con scontri con la polizia:

feriti almeno 4 agenti e 3 manifestanti; circa 40 gli arresti.

SANCHEZ CI PROVA. In Spagna il socialista Sanchez provare a ottenere un terzo mandato come capo del governo, ma ha bisogno del sostegno degli indipendentisti catalani, tutt'altro che probabile. L'alternativa è uno stallo politico, visto che il fronte del centrodestra non ha numeri per governare.

GENOCIDIO SUDAN. Dopo 100 giorni di guerra in Sudan, rapporti credibili parlano di violenza genocida e pulizia etnica contro l'intellighenzia della tribù Masalit, non araba, per mano di gruppi paramilitari. Il conflitto ha già causato milioni di sfollati.

FORMAGGIO CONTAMINATO. Gravissima una bimba di 4 anni colpita da sindrome emolitico-uremica, patologia che avrebbe contratto mangiando del formaggio contaminato da escherichia coli prodotto in una malga in Trentino.

I CARTELLI DEI BENZINAI. Il debutto dei nuovi cartelli "anti-speculazione" con anche il prezzo medio dei carburanti in tutti gli impianti dal primo agosto è in forse: le compagnie petrolifere sono in ritardo con la consegna. Intanto benzina e diesel sono in salita: la verde sfonda i 2 euro.

PLASTICA PER ALIMENTI. Plastica per alimenti, stretta Ue dal primo agosto, al bando le sostanze sospette e potenzialmente dannose per la salute. Entrano in vigore i nuovi vincoli per imballaggi e utensili: sotto osservazione acido salicilico, ftalati e farina di legno. Ma su questo fronte l'industria italiana è già molto avanti nella sicurezza.

Buona giornata, su Today.