Temporale-tempesta a Milano: "Mai visto prima nulla del genere"

La ricorderanno a lungo i milanesi la notte tra il 24 e il 25 luglio. Le foto e i video che circolano veloci sui social network sono francamente impressionanti. Intorno alle 4 a Milano c'è stato un temporale di inaudita violenza: "Il più forte che io abbia mai visto in vita mia", dicono molti utenti su Twitter. Scoperchiati i tetti di vari condomini. "Sembrava di essere al centro di un uragano", scrive qualcun altro. La nuova perturbazione era annunciata dalle previsioni meteo, ma la violenza con cui si è abbattuta su Milano e altre zone della Lombardia ha spaventato i cittadini, comprensibilmente. La conta dei danni è solo all'inizio.

Violento temporale a Milano: ultime notizie in diretta

Sono centinaia le chiamate ricevute dai vigili del fuoco. Segnalazioni di tetti scoperchiati, con conseguenti allagamenti per la quantità di pioggia e grandine cadute in un breve lasso di tempo, e molti alberi caduti. Danni anche alle linee dei tram, con i cavi che sono caduti a terra.

Uno scenario inedito, e preoccupante, con episodi ripetuti di pioggia monsonica che abbatte alberi (in Brianza ieri è morta una donna) e altre grandinate con chicchi enormi. Nel corso della notte la pioggia ha man mano acquistato forza, accompagnata da vento, a velocità impressionante. Le precipitazioni erano talmente forti che creavano una sorta di nebbia nell'aria del capoluogo lombardo. Non si registrano feriti, al momento, ma i danni sono ingenti. Sarà un martedì complesso per la viabilità: molti alberi sono caduti sulle carreggiate.

Dalla zona dei Navigli a Porta Nuova, le immagini che circolano sul web mostrano viali con molti alberi abbattuti anche sulle auto in sosta. "Dieci minuti di terrore in balia di vento di una forza indescrivibile, grandine probabilmente grande come palle da tennis. Io vivo da sola e ho avuto paura, tanta", scrive su Twitter una donna di Milano.

L'assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune aggiorna in tempo reale: "Temporale molto forte alle 4.00. Pioggia di circa 30mm/h con punta massima 39mm/h in piazza Sicilia. Ora passato completamente. Molti danni, alberi caduti, allagamenti, danneggiamenti a tetti. Impegno massimo di Vvf e sistema Protezione civile, affaticato da un intenso lavoro continuo da venerdì".

Nella tarda serata di ieri nuovi nubifragi avevano colpito la Brianza: a Monza abbattuti molti alberi, mentre in via Correggio un'auto con una famiglia a bordo, madre, padre e bambina di due anni e mezzo, è stata colpita da un albero. Ferito l'uomo, portato al San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato in codice rosso per traumi alla testa.

Trasporti e mezzi pubblici a Milano oggi: forti ritardi

Linee ferroviarie sospese e altre limitate a Monza. Trenord ha comunicato la necessità di sospendere fino a nuova comunicazione alcune tratte, per permettere a Rfi di ripristinare la linea. A partire dalle 22 sono limitate o bloccate le linee Como-Seregno-Milano, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, Lecco-Molteno-Monza-Milano, Bergamo-Carnate-Milano, Saronno-Seregno-Milano-Albairate, Lecco-Carnate-Milano. Probabilmente almeno nelle prime ore di oggi ci saranno altri disagi a Milano. Chiuso anche un tratto della metro.

Il nubifragio ha causato gravi danni anche alla rete elettrica dell'Atm. Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee. Il servizio di tram, filobus e autobus ha forti ritardi. Nel dettaglio, filobus e autobus hanno forti ritardi e deviazioni. Il servizio tram è al momento molto ridotto. Le metropolitane sono aperte.

Gli alberi davanti alla mia finestra sono stati sradicati. Una roba impressionante #milano #maltempo pic.twitter.com/9rk0qZmbAS July 25, 2023