In carcere muore l'Italia, cosa non torna sui terroristi di Mosca, boom delle auto Gpl, dove piove a Pasqua e Pasquetta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 26 marzo 2024.

IN CARCERE MUORE L'ITALIA. 27 suicidi in carcere da inizio 2024. Di questo passo a fine anno saranno 120, un record. Ci sono quasi 62mila detenuti a fronte di 49mila posti. A causa del sovraffollamento, la chiusura per molte ore nelle celle è prassi ordinaria. Le fragilità psichiche sono la norma, disperazione e marginalità la realtà quotidiana. Nelle Rems, le strutture che accolgono autori di reati con disturbi mentali, non c'è mai posto. Il tema carceri non porta voti e la politica non ne parla quasi mai. Mancano psichiatri, psicologi, educatori. Il tema rimane dibattuto da pochi tecnici, da chi ha un parente dietro le sbarre, dai volontari, da chi ci lavora. Se il livello di civiltà di un Paese si vede da come tratta le persone che priva della libertà, il bene più sacro, siamo messi molto male.

MISSILI IPERSONICI. Missili ipersonici russi lanciati o da sottomarini o da navi vicino alla Crimea. Due Zircon hanno colpito il centro di Kiev 9 secondi dopo l'attivazione delle sirene antiaeree. Non c'è tempo per rifugiarsi davanti a una massa di quattro tonnellate lanciata alla velocità di 3 chilometri al secondo. Nella guerra in Ucraina c'è un accelerazione di Mosca. Secondo molti osservatori, la linea del fronte è immobile e le raffiche di missili sono un modo per piegare Zelensky in vista di una possibile offensiva nei prossimi mesi. Ma Putin dovrebbe procedere con nuove coscrizioni di massa. Nella capitale i missili vengono quasi sempre abbattuti, ma appare evidente che l'Ucraina ha bisogno di più difesa aerea per la sicurezza delle città.

MOSCA, COSA NON TORNA. Sono almeno 139 i morti al Crocus City Hall di Mosca. Secondo le forze di sicurezza russe, i quattro presunti terroristi tagiki sono stati arrestati nella regione di Brjansk "mentre tentavano di raggiungere l’Ucraina". Ma persino su Izvestija, quotidiano russo tradizionalmente vicino a militari e servizi, trapelano dubbi: "Sarebbe stato molto più logico scomparire tra i milioni di migranti che lavorano qui, piuttosto che trasferirsi in zone di confine ben controllate". Il confine Russia-Ucraina oggi è tra i più militarizzati del mondo, impossibile filtrare. Putin è tornato in tv per dire che la strage è stata compiuta da "estremisti islamici", ma vuole scoprire "il mandante".

LA MOSSA DI BIDEN. Gli Usa non mettono il veto e il consiglio di sicurezza dell'Onu adotta una risoluzione che chiede, per la prima volta dal 7 ottobre e dopo 30mila morti, un immediato cessate il fuoco durante il Ramadan. Netanyahu è furioso e isolato: si sente tradito ma sono gli Usa a fornire a Israele l'80 per cento delle armi (da ottobre a dicembre 15.000 bombe e 57.000 pezzi di artiglieria). E' il segnale più forte finora lanciato dalla Casa Bianca. Una luce (fioca) in fondo al tunnel. Biden non è più nelle condizioni di sostenere come niente fosse la distruzione di Gaza. Lo fa anche per una motivazione politica precisa: nelle recenti primarie in Michigan gli arabi americani si sono allontanati dai democratici e sono decisivi in vari Stati chiave alle elezioni presidenziali del 5 novembre, secondo i sondaggi.

BOOM DELLE AUTO GPL. Nei i primi due mesi del 2024 volano le immatricolazioni delle auto alimentate a Gpl, il 6,5% in più rispetto al febbraio 2023. Nel 2023 il mercato è risultato per la prima volta superiore rispetto al 2019 (dato pre Covid). Ne circolano più di 3 milioni in Italia, ci sono 4.600 distributori lungo la penisola, un'infrastruttura consistente, alle spalle solo di Germania e Polonia. Il nuovo ecobonus prevederà, inoltre, incentivi notevoli per chi installa un impianto Gpl o metano su un'auto circolante Euro 4. Visto che continua a costare meno della metà della benzina (al litro), in molti ci faranno un pensierino.

Vi segnalo inoltre in breve:

MALTEMPO A PASQUA. Tra oggi e domani tanta pioggia sull'Italia, torna il maltempo. Ma a Pasqua e Pasquetta? Possibile, secondo 3bmeteo.com, un peggioramento non solo su gran parte del Nord Italia, ma anche sulle regioni tirreniche settentrionali, non sarebbero esclusi locali nubifragi. Condizioni più soleggiate e miti invece al Sud e sulle regioni adriatiche. Ma se ne saprà di più, con previsioni davvero affidabili, tra 48-72 ore.

ANGOSCIA PER UN 17ENNE. Ansia a Colico (Lecco), dove dal 21 marzo non si hanno notizie di Edoardo Galli, 17enne che, uscito per andare a scuola, non ha più fatto ritorno a casa. Non ha problemi a scuola, è tra i migliori della classe. Di madre russa, ha doppio passaporto. Lo cercano anche in montagna perché avrebbe fatto delle ricerche su come riuscire a sopravvivere nei boschi.

SIAMO PIÙ POVERI. Record storico di povertà assoluta secondo l'Istat: oltre 2 milioni e 234 mila famiglie, per un totale di 5 milioni e 752 mila persone nel 2023. In percentuale: l’8,5 delle famiglie (da 8,3 del 2022) e il 9,8% degli italiani (dal 9,7 del 2022) non riescono ad assicurarsi un paniere minimo di beni essenziali. Nove anni prima, eravamo a 6,2 e 6,9%.

MELONI PER VINCERE. La premier Giorgia Meloni guarda alle elezioni regionali in Basilicata (si vota tra meno di un mese) e si presenta a Matera e Potenza per sbloccare "risorse imponenti", 945 milioni provenienti dai fondi europei, come già fatto in Abruzzo, dove la mossa elettorale ha pagato. Secondo il Pd, "oltre ogni decenza istituzionale".

LA SCUOLA DI PIOLTELLO. Nessun passo indietro, solo alcune modifiche alla circolare: a Pioltello, l'istituto comprensivo Iqbal Masih resterà chiuso il 10 aprile, in occasione della festa per la fine del Ramadan, a causa delle numerose assenze prevedibili nell'ultimo giorno di digiuno sacro per i musulmani: il 40% degli alunni dell'istituto sono di fede islamica.

CALENDARI SCOLASTICI. Quando si torna a scuola a settembre 2024? Spuntano le prime date. Deve essere sempre la giunta regionale ad approvare il nuovo calendario scolastico di ogni anno. Lazio: 16 settembre. Veneto: 11 settembre.

CLICK DAY. Anche il terzo e ultimo della tornata di click day di quest’anno per l’ingresso in Italia di lavoratori extra-Ue, riservato agli stagionali, si è chiuso con un boom di richieste: quasi 350mila richieste, a fronte di 89.050 posti disponibili.

CASO CALIFORNIA. Centinaia di posti di lavoro tagliati nei ristoranti in California. Il motivo? È la risposta delle aziende all'entrata in vigore della legge che innalza a 20 dollari, dai 16 attuali, la paga minima oraria. La legge, firmata in settembre dal governatore Gavin Newsom, era stata contestata dalle grandi catene di fast food.

AFRICA SENZA INTERNET. Danni ai cavi sottomarini rendono sempre più difficile l'accesso a internet in tutta l'Africa. Parte del traffico è ripristinata, ma il wi-fi rimane instabile in una decina di Paesi. Quattro dei principali cavi dati sottomarini che servono il continente sono stati gravemente danneggiati per attività sismica sui fondali. Ci vorranno almeno settimane per risolvere.

TORNANO I DIRIGIBILI. Sembravano un simbolo del passato, invece un produttore di dirigibili ha annunciato l'intenzione di costruire i veicoli giganti a Doncaster, in Inghilterra, creando più di 1.200 posti di lavoro. L'Airlander 10 lungo 100 metri è un nuovo tipo di "aereo a emissioni ultra-basse" in grado di trasportare 100 passeggeri o 10 tonnellate di carico utile. Sono velivoli ultra efficienti in grado di fornire voli a emissioni quasi zero: per questo se ne parlerà moltissimo, in particolare nel trasporto merci e nella logistica. Il primo dovrebbe entrare in servizio nel 2028.

Buona giornata su Today.it.