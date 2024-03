Il ragazzino uscito per andare a scuola e scomparso: le sue ultime ricerche online e il sospetto inquietante

Anziché andare a scuola a Morbegno (Sondrio), avrebbe preso un treno diretto altrove. Poi non ha più dato notizie di sé. Sono ore di grande apprensione a Colico, comune in provincia di Lecco, e non solo. Da giorni si cerca Edoardo Galli, ragazzo di 17 anni che risiede con i genitori nella città dell'Alto Lario e frequenta il liceo scientifico "Nervi-Ferrari" di Morbegno (Sondrio). Il giovane ha fatto perdere le proprie tracce giovedì 21 marzo: è uscito di casa per andare a scuola, come faceva tutte le mattine, ma non è mai entrato in classe.

È probabile che, giunto in Valtellina alla stazione ferroviaria di Colico, sia risalito su un altro treno in direzione Lecco-Monza-Milano. Fatto sta che quando quel giorno non è rientrato all'orario previsto, il papà ha cominciato a chiamarlo, trovando il suo cellulare spento.

Edoardo Galli scomparso da Colico: le ultime notizie

C'è un'ipotesi investigativa in queste ore, un inquietante sospetto. Nulla di certo, però. Non è escluso che il ragazzo, avendo il doppio passaporto, sia diretto in Russia, Paese natale della madre. Di recente l'adolescente avrebbe cercato online informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e senza acqua, e avrebbe continuato ad aggiornarsi sugli sviluppi della guerra in Ucraina. In un primo momento questi elementi non sembravano essere rilevanti. Ora però la famiglia non trascura nulla. Da casa mancherebbe anche il suo sacco a pelo. Il timore dei genitori è che, essendo un giovane idealista e pacifista, potrebbe essersi diretto proprio in Russia. Andrà fatta chiarezza.

L'appello dei genitori di Edoardo Galli

I genitori, intanto, hanno rivolto un appello parlando alla trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?", ricordando al ragazzo di essere pronti ad "accoglierlo a braccia aperte". Il suo telefono risulta ancora spento. "Torna subito da noi. Ti stiamo aspettando a braccia aperte. Non farti nessun tipo di preoccupazione. Torna che ti stiamo aspettando tutti. Subito, ovunque tu sei. Siamo tutti preoccupati e agitati. Non hai idea di come stanno i nonni in questo momento. Ti prego vieni da noi, torna", ha detto il papà del ragazzo. "Tutti ti vogliamo bene. Per favore, torna. Ti aspettiamo a braccia aperte", afferma la mamma. "Ovunque lo abbiate visto, nel dubbio o meno, fate ogni segnalazione possibile: è fondamentale", sottolinea il padre nell'appello.

Ad aiutare la famiglia nelle ricerche, oltre alle forze dell'ordine, c'è anche l'associazione Penolope che sui social ha diffuso un volantino.

Edoardo Galli, 180 centimetri di statura, risiede a Colico con i genitori. La sua corporatura è normale, ha capelli castano chiari e occhi grigio scuro. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto di jeans di colore blu scuro, un pile e pantaloni beige, una camicia marrone a quadri, scarpe bianche Adidas. Solitamente porta gli occhiali (fotocromatici), ma fa anche uso di lenti a contatto. Sul sopracciglio destro ha una lieve cicatrice.

La prefettura ha diffuso foto e descrizione dell'adolescente, specificando che "chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo deve darne pronta comunicazione alla stazione dei carabinieri di Colico, al numero 0341-940106".