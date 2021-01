La nuova inchiesta di Striscia La Notizia sulle mascherine biotech insicure

Stasera a "Striscia la notizia" va in onda un nuovo capitolo delle inchieste che il tg satirico sta realizzando sulla qualità di filtraggio delle mascherine. Secondo la tesi del tg satirico nonostante la marcatura CE molte filtrano meno del 95% previsto dalla legge. Moreno Morello, l'autore del servizio, racconta cosa ha scoperto al Corriere della Sera: "«Abbiamo notato da subito che la procedura di validazione dell’Istituto superiore di sanità, che dovrebbe essere elemento di tranquillità per tutti, induce le persone a credere che l’Istituto controlli anche l’efficacia dei dispositivi, invece si limita a un semplice controllo documentale. La stessa percezione errata si ingenera con la marcatura CE (l’alternativa alla validazione dell’Iss) perché in sostanza sono i produttori stessi a marcare come CE le mascherine, facendo in proprio dei test senza che nessuno ne controlli il risultato e dunque dichiarandone la conformità. E i test a campione che abbiamo fatto hanno dimostrato che circolano troppe mascherine non a norma".

Stasera si parla della U-Mask, mascherina biotech riutilizzabile fino a 200 ore secondo il claim pubblicitario, indossata anche da Chiara Ferragni e Fedez e usata in Parlamento e in Formula 1: "I consumatori hanno la percezione di avere su naso e bocca una protezione superiore rispetto a quella garantita dalle chirurgiche, ma i test — fatti in più laboratori qualificati — rivelano che siamo sotto di svariati punti. Insomma le U-Mask filtrerebbero meno di quelle da 50 centesimi e costano pure 35 euro". Secondo l'azienda produttrice la mascherina non si potrebbe testare con i metodi tradizionali, così è stata esaminata con un loro metodo, innovativo e personale. Che però non risulta validato.