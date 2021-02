"Avremo le prove dei vaccini Ue venduti ad altri"

La presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha rilasciato oggi una lunga intervista ad Alberto D'Argenio, corrispondente di Repubblica a Bruxelles, nella quale ha parlato della strategia vaccinale Ue contro il coronavirus e del caso AstraZeneca dopo la pubblicazione del contratto e anche - per errore - delle sue parti censurate: "Pfizer-BionTech e Moderna hannoiniziato la distribuzione subito dopo il via libera dell’Ema, con una terza compagnia (AstraZeneca, ndr) è nato un conflitto, ma la buona notizia è che AstraZeneca mi ha informato che anticiperanno le consegne al 7 febbraio con 3,2 milioni di dosi, il 17 ne arriveranno 4,9 milioni e a fine mese altre 9,2 milioni per un totale di oltre 17 milioni di vaccini per febbraio. A marzo ne arriveranno altri 23 milioni, in totale per i prossimi due mesi saranno 40 milioni".

Proprio con AZ c'è un conflitto sui tempi: "Noi ci aspettiamo che AstraZeneca rispetti gli obblighi contrattuali, che recuperi le dosi tagliate nel primo trimestre. Per noi sono importanti febbraio e marzo perché poi dal secondo trimestre le consegne saliranno enormemente. Abbiamo ancora due mesi di tempo per riuscirci, con il nuovo meccanismo per l’autorizzazione all’export le aziende ci devono dire cosa hanno portato fuori dall’Unione da dicembre a oggi. Quando avremo i dati completi che si sostituiranno ai rumors torneremo al tavolo con AstraZeneca e li richiameremo ai loro obblighi". Quindi la strategia è di avere le prove che hanno venduto i nostri vaccini fuori dalla Ue e poi inchiodare l’azienda? "Al momento non c’è una spiegazione plausibile ai ritardi, chiediamo trasparenza su cosa hai prodotto, cosa hai esportato e cos’hai in magazzino. Poi toccherà all’azienda darci spiegazioni e dirci come intende rispettare il contratto. Anche Pfizer-BionTech ha avuto problemi, ma erano comprensibili e li ha risolti. Comunque con AstraZeneca il peggio è alle spalle, è un segnale positivo che abbia mostrato la volontà di accelerare le consegne".