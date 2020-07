Vince 22 milioni alla lotteria e divide il premio con un suo amico: glielo aveva promesso trent'anni fa

Quasi trent'anni fa si erano promessi a vicenda che se uno di loro avesse vinto la lotteria avrebbe diviso il premio, qualunque fosse, con l'altro. Una promessa tra amici come se fanno tante, tra il serio e il faceto, con una stretta di mano a suggellare quel patto.

Era il 1992 quando Joe Feeney e Tom Cook di Menomonie, nel Wisconsin, si fecero quella promessa. Ventotto anni dopo quel giorno, Joe è rimasto di sasso quando Tom lo ha chiamato per dirgli che aveva sbancato la lotteria statunitense Powerball vincendo ben 22 milioni di dollari e che la metà di quel premio sarebbe stata sua.

Questa lotteria, che esiste con questo nome proprio dal 1992 e si può giocare in 44 stati americani su 50 oltre che nel Discrict of Columbia, a Porto Rico e nelle Isole Vergini, prevede per i vincitori la possibilità di scegliere tra un pagamento forfettario immediato oppure una "rendita", ossia pagamenti a rate per 29 anni ognuno aumentato del 5 cento per adattarsi all'inflazione.

Vincita milionaria alla lotteria divisa a metà tra amici: la promessa con una stretta di mano

Joe e Tom hanno deciso di incassare subito la somma in contanti, scesa a quel punto a 16,7 milioni di dollari: al netto di tasse federali e statali, i due potranno contare su circa 5,7 milioni a testa.

Joe era già pensionato mentre Tom ha deciso di andare in pensione adesso dopo la vincita: entrambi si godranno la vita insieme alla loro famiglia. "Possiamo comprare quello che ci fa stare bene. Non riesco a pensare a un modo per migliore per andare in pensione", ha detto Tom.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Congratulazione a Tom, a Joe e alle loro famiglie. Il potere dell'amicizia e di una stretta di mano li ha premiati. Sono contenta. Il loro giorno fortunato è arrivato", ha commentato la direttrice della Wisconsin Lottery Cindy Polzin in una nota. Le probabilità di vincere il montepremi della lotteria Powerball sono di circa una su 292 milioni.