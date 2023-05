Nato un (altro) bimbo con il Dna di 3 genitori

Non si bene quanti siano in totale i bambini nati con il Dna di 3 genitori, si sa solo che ne è nato uno anche nel Regno Unito e che in totale sono meno di cinque. A comunicarlo la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), suprema istanza del Paese in materia. Ma in cosa consiste questa tecnica e perché viene utilizzata?

Procreazione assistita: che cos’è la Mdt

Si chiama Mdt ma è nota anche come terapia sostitutiva mitocondriale. È una tecnica all'avanguardia di procreazione assistita, molto criticata dalla bioetica, che incrocia il Dna di 3 persone diverse per evitare la trasmissione di malattie rare ereditarie per via materna. Permette di sostituire il Dna contenuto nelle centraline energetiche della cellula (mitocondri) della madre portatrice del 'difetto' ereditario con quello di una donna sana.

Il primo bambino con il Dna di 3 persone è nato in Messico nel 2016, poi ci sono stati altri casi. Nel Regno Unito questa tecnica è stata introdotta dal Newcastle Fertility Centre ed ha ricevuto il via libera del Parlamento britannico all'utilizzo nel Paese nel 2015. Di questi bambini non si sa praticamente nulla perché si teme che la diffusione di informazioni specifiche possa in qualche modo compromettere la riservatezza delle famiglie interessate.

Continua a leggere su Today.it