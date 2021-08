Green pass impraticabile: la protesta dei presidi contro il Governo

"A distanza di soli dieci giorni dall`inizio del nuovo anno scolastico tocca registrare, con amarezza e preoccupazione, che non sono stati adottati interventi che potrebbero garantire la riapertura delle scuole in piena sicurezza e la sensazione è che si navighi al buio". Lo afferma Paolino Marotta, presidente di Andis, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. In una missiva inviata al premier Mario Draghi e al ministro dell`Istruzione, Patrizio Bianchi, i presidi chiedono al governo di adottare alcune misure urgente da intraprendere prima dell`inizio delle attività: "disciplinare il caricamento dei dati relativi a vaccinazioni, immunizzazioni, esenzioni su piattaforma interistituzionale, da rendere accessibile alle segreterie scolastiche per il controllo del possesso della certificazione verde da parte del personale, alla stregua di quanto le scuole già fanno per il controllo delle vaccinazioni degli alunni".

"Il controllo del green pass per tutte le ore di funzionamento è impraticabile: non si può immaginare che il personale delegato dal dirigente sia tutti i giorni agli ingressi e per diverse ore a controllare la certificazione di centinaia di docenti e ATA in coda per assumere servizio. Né si può pensare di gravare ulteriormente i Dirigenti Scolastici con problemi di privacy. Occorre estendere l`obbligo della certificazione verde al personale dei servizi educativi per l`infanzia e a tutto il personale delle imprese esterne che a vario titolo ha accesso ai locali scolastici; prorogare l`organico COVID per l`intero anno scolastico".

In ultimo, conclude la missiva, "occorre un provvedimento straordinario e urgente che consenta l`assunzione di un dirigente scolastico per ciascuno dei posti attualmente vacanti e disponibili. L`operazione non richiederebbe una procedura concorsuale, in quanto la legge consente di attingere dalla graduatoria dei vincitori di concorso che presenta una disponibilità di circa 500 idonei in attesa di nomina".

Quanti sono i non vaccinati

Ad oggi risultano oltre 186mila persone che ancora dovrebbero sottoporsi alla vaccinazione per ottenere il green pass necessario per lavorare nelle scuole. Forti le differenze regionali con Sicilia, Sardegna e Calabria in maggiore ritardo.

Complessivamente tra i soggetti più a rischio in Italia risultano oltre 4 milioni gli over 50 non vaccinati.mentre risulta non vaccinato anche l'1,82% del personale sanitario, 35.691 persone che lavorano in un settore particolarmente a rischio e per cui è previsto il demansionamento e la sospensione dal lavoro.