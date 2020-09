Come scegliere la scuola superiore: consigli e suggerimenti utili

Scegliere la scuola superiore non è affatto semplice.

Si tratta di un momento cruciale per gli studenti di terza media, che oltre a dover affrontare l’esame a fine anno, dovranno cimentarsi con la scelta di un nuovo percorso di studi completamente differente.

Come scegliere la scuola superiore è, infatti, uno degli interrogativi più difficili ai quali rispondere, perché richiede un percorso di analisi e conoscenza di sé molto profondi.

Ecco alcuni suggerimenti e consigli utili per fare la scelta migliore.

1. Come scegliere la scuola superiore: prime valutazioni

Prima di iniziare a valutare l’ampio ventaglio di alternative possibili, è bene ricordare che non esiste una scuola migliore di un’altra, ma solo quella più adatta a te e alle tue passioni.

Quindi, la prima cosa da fare è guardarsi dentro, cercando di capire quale istituto scolastico si avvicina maggiormente a quelle che sono le tue passioni.

2. I test attitudinali di orientamento

Non sottovalutare i test di orientamento che spesso organizzano le scuole medie e superiori.

Si tratta di un importante mezzo per riuscire a individuare la scuola più giusta per te; inoltre, spesso vengono anche organizzate giornate di orientamento scolastico, durante le quali si visitano le scuole superiori della propria città.

3. Non solo il liceo

Negli ultimi anni si è sviluppata la liceo-mania, come se andare al liceo rappresenti la scelta per un futuro vincente.

Ovviamente non è così; quindi, se non sei interessato a questo tipo di percorso, non aver paura di scegliere per un istituto professionale.

L’idea di specializzarsi in un mestiere è un’ottima soluzione, se si volge lo sguardo al mondo del lavoro.

4. Parlare con i genitori

Un altro consiglio per riuscire a scegliere la scuola superiore è parlare con i genitori, che possono aiutarti a trovare la soluzione più idonea.

Chi ti conosce meglio di loro?! I genitori possono fornirti un’altra chiave di lettura e un altro punto di vista, che può tornarti utile nella scelta del tuo percorso; quindi, non dimenticare l’importanza del dialogo in famiglia.

5. Ascoltare gli insegnanti

Anche gli insegnanti delle medie possono essere una risorsa utile per riuscire a districarsi in questa ardua scelta.

In effetti, loro hanno avuto la possibilità di conoscerti per tre lunghi anni, hanno capito il tuo carattere, quali sono le materie per le quali sei maggiormente portato e quelle che rappresentano uno scoglio; di conseguenza, ascoltare anche il loro consiglio può tornarti utile.

6. Gli amici

Spesso la paura di non trovare amici, porta a seguire la scelta degli altri.

Non fare questo errore, e non lasciare che gli altri scelgano per te, perché ti ritroverai di fronte qualcosa che non ti appartiene e che non ti rispecchia.

Inoltre, ricorda che è bello fare nuove amicizie e conoscere nuove persone, uscire dalla propria comfort zone e lanciarsi sempre in nuove avventure con sorriso e pensiero positivo.