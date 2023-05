Roma, prende il via "ROAD - Rome Advanced District" il progetto che trasforma l'area del Gazometro in un polo di ricerca

Sarà dedicato alle nuove filiere dell'energia e diventerà un polo di ricerca tecnologica. L'area del Gazometro di Roma Ostiense cambia veste e diventa il nuovo distretto di "ROAD - Rome Advanced District", la rete di imprese formata da Eni, Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco, Gruppo FS e NextChem (MAIRE) per lo sviluppo, l'innovazione, aperto a collaborazioni di ricerca industriale in sinergia con il mondo della ricerca e dell’università.

L'obiettivo di ROAD sarà quello di sviluppare, promuovere e accelerare progetti di innovazione e la ricerca scientifica, industriale e tecnologica, creare collaborazioni di filiera tra aziende, università, centri di ricerca, startup e PMI innovative sulle tecnologie per la transizione energetica e digitale, utilizzare l’asset di Ostiense come “living lab” per la sperimentazione di tecnologie emergenti a supporto della comunità e attrarre e formare talenti per lo sviluppo dei nuovi mestieri.

Le principali aree attraversate dalla rete saranno le tecnologie per la decarbonizzazione, l’economia circolare, l'efficienza energetica e lo stoccaggio, la mobilità sostenibile e le smart cities, passando per la promozione della salute e della sicurezza.

Il primo strumento di lavoro condiviso, che permetterà di conciliare la progettualità esistente con la visione del futuro, sarà lo sviluppo di un ambiente in metaverso. Un gemello digitale attraverso il quale sperimentare, disegnare e condividere le migliori soluzioni a supporto della comunità urbana.