LG presenta la prima TV trasparente al mondo: il futuro dell'intrattenimento è finalmente arrivato

Il Consumer Electronics Show, è la fiera di tecnologia più importante al mondo. Ogni anno, a gennaio, migliaia di aziende provenienti da tutto il mondo si riuniscono a Las Vegas per presentare le loro ultime innovazioni in materia di elettronica di consumo.

Il CES è un evento imperdibile per gli appassionati di tecnologia, un'occasione per vedere da vicino i prodotti che faranno tendenza nel prossimo futuro. Tra le novità più attese di quest'anno c'era senza dubbio il primo TV trasparente al mondo, presentato da LG Electronics.

Il nuovo tv trasparente LG Signature OLED T

Immaginate un pannello che, quando spento, scompare completamente nella vostra stanza, lasciandovi intravedere solo ciò che si trova dietro di esso. Ora immaginate che questo pannello sia in grado di trasmettere immagini e video in 4K senza bisogno di alcun cavo. Sembra fantascienza, ma è la realtà con LG Signature OLED T.

La tecnologia alla base di questo TV è davvero rivoluzionaria. Il pannello OLED è realizzato con un materiale speciale che lo rende trasparente quando non è in uso. Questo significa che quando guardate un film o una serie, lo schermo si illumina e vi immerge nell'azione, ma quando spegnete la TV, il pannello diventa trasparente e lascia spazio alla vostra stanza, integrandosi perfettamente nella stanza.

Non solo il pannello è trasparente, ma è anche completamente wireless. Grazie alla tecnologia LG Zero Connect Box, tutti i collegamenti (cavi HDMI, antenna, etc.) sono nascosti in un box separato che può essere posizionato ovunque nella stanza, così da non avere più cavi ingombranti a rovinare l'estetica dell'ambiente.

LG Signature OLED T è disponibile in due dimensioni: 42 pollici e 65 pollici. Entrambe le versioni sono dotate di una soundbar integrata che offre un suono potente e immersivo.

Utilizzo innovativo

Oltre ad essere un dispositivo per guardare film e serie TV, LG Signature OLED T può essere utilizzato anche in modi del tutto innovativi. Ad esempio, può essere utilizzato come:

Schermo di informazioni: per mostrare informazioni come il meteo, le notizie o il vostro calendario.

per mostrare informazioni come il meteo, le notizie o il vostro calendario. Vetrina virtuale: per mostrare prodotti o opere d'arte.

per mostrare prodotti o opere d'arte. Finestra virtuale: per creare una vista virtuale su un'altra stanza o sul mondo esterno.

Il futuro della TV è già qui

LG Signature OLED T è solo un assaggio di ciò che ci riserva il futuro della TV. Il prezzo del non è ancora stato annunciato, ma ci si può aspettare che sia piuttosto elevato, data la sua natura innovativa. Il TV dovrebbe essere disponibile in Italia a partire dalla seconda metà del 2024.