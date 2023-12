Come scegliere i regali di Natale e non sbagliare: tutti i consigli

Come ogni anno il Natale è il periodo in cui si decora casa, si trascorrono le giornate in compagnia di amici e parenti e ci si scambiano i regali. Se quest’ultimo rito per alcuni è un momento di gioia, per molti si rivela un vero e proprio incubo perché si teme di non fare la scelta giusta e deludere chi riceve il dono. Per evitare di brancolare nel buio ed essere certi di non sbagliare, ci sono dei piccoli consigli che renderanno la ricerca molto più semplice.

Prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno

È vero che con gli impegni e la vita frenetica ritagliarsi del tempo per fare i regali non è semplice. Il dono, però, appunto è un pensiero e come tale bisogna dedicargli il giusto tempo. La prima cosa da fare per evitare di dimenticare qualcuno, è stilare una lista delle persone che volete fare contente. In questo modo non vi ridurrete all’ultimo momento con il rischio di fare un pensiero banale. In base a come è lunga la lista potete decidere di organizzare un pomeriggio o una giornata intera di shopping, questo vale anche se preferite acquistare i doni online. Così andrete nei negozi mirati ed eviterete di perdere tempo.

Capire i gusti del destinatario

Il punto di partenza per fare il regalo di Natale che di sicuro colpirà chi lo riceverà è partire da una regola molto semplice: conoscerne i gusti. Questo vuol dire sapere qual è il colore preferito, gli hobby e le passioni. Importante è anche riflettere se il destinatario del dono ha bisogno di qualcosa in particolare che possa rendergli la vita di tutti i giorni più semplice. Ad esempio se è un appassionato di cucina potete pensare di regalargli una planetaria per aiutarlo nell’impasto. Oppure se è una persona distratta che tende a perdere tutto, in primis le chiavi, un’idea carina è un portachiavi digitale che si collega all’app. Nel caso in cui non sappiate molto sulla persona a cui volete far il dono, nessun problema, basta fare qualche domanda a chi è vicino a lui per indagare e di sicuro avrete qualche informazione in più.

Non pensate ai vostri gusti

Un altro consiglio, forse il più importante, è mettere da parte i vostri gusti perché il regalo non è per voi, ma per una persona che probabilmente ha interessi e preferenze diverse dalla vostre. Questo significa che un regalo che per voi può essere particolare non potrebbe esserlo anche per chi lo riceve.

Fate un dono personale e curate i dettagli

Un dono fatto a mano, di certo ha un valore diverso rispetto a uno acquistato, ma non tutti hanno il tempo e le capacità per realizzare un oggetto in modo artigianale. Se volete aggiungere il vostro tocco personale, basterà anche concentrarsi su piccoli dettagli come una confezione particolare o un biglietto con una frase pensata solo per il destinatario.

Come si dice spesso, i dettagli fanno la differenza, con i regali di Natale la fanno ancora di più. Consegnare un dono senza la confezione regalo o aver tolto il prezzo oppure perfino con lo scontrino all’interno, indica che non avete prestato attenzione e che avete fatto un regalo superficiale.

Scegliete un regalo che abbia un valore affettivo

Se conoscete bene la persona a cui volete dedicare un pensiero, probabilmente saprete anche i suoi gusti. Dunque nel momento in cui troverete un oggetto che possa piacergli, non dovrete pensare al suo valore, ma al suo significato. Un dono che costa poco, ma che è legato a un ricordo avrà un valore per chi lo riceve maggiore rispetto a un regalo costoso.