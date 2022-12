Matthias Mayer annuncia il ritiro

Il campione austriaco dello sci alpino, Matthias Mayer ha clamorosamente annunciato il ritiro dalle competizioni dopo aver svolto questa mattina la ricognizione del tracciato del supergigante di Coppa del mondo di Bormio. Dopo quello annunciato nei giorni scorsi dallo svizzero Beat Feuz, un'altra stella dello sci alpino ha scelto la località valtellinese per dare l'addio alle competizioni.

"Ho perso la motivazione e quindi ho deciso di dire basta. Il futuro? Credo che rimarrò nel mondo dello sci", ha detto Mayer che in bacheca custodisce tre medaglie d'oro olimpiche (supergigante a Sochi 2014 e PyeongChang 2018 ed in discesa a Pechino 2022) ma anche undici successi in Coppa.