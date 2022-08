Atletica, oggi il grande giorno di Tamberi: orario finale, diretta tv e streaming

Un altro appuntamento da non perdere ai campionati Europei di atletica che si stanno svolgendo a Monaco. Oggi, giovedì 18 agosto, Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020, sogna nuovamente di far sognare l'Italia.

Il saltatore marchigiano, però, è reduce da alcuni problemi fisici dopo i Mondiali di Eugene di luglio, dove ha chiuso al quarto posto. La speranza è che la condizione atletica sia salita nell'ultima settimana e che sia in grado, come spesso ha fatto nella sua carriera, di gettare il cuore oltre l'asticella.

Monaco 2022, Tamberi oggi finale salto in alto: a che ora in tv

Gianmarco Tamberi scenderà in pedana oggi, giovedì 18 agosto, a Monaco per cercare di conquistare il secondo titolo continentale della sua carriera dopo quello vinto nel 2016. Alla vigilia ci si attende una grande battaglia con l'ucraino Andriy Protsenko, che ai Mondiali di Eugene l'ha battuto nella sfida per la medaglia di bronzo.

Possono ambire alla medaglia anche i tedeschi Mateusz Przyblyko e Tobias Potye che potranno trarre un grande beneficio dal tifo di casa. Per l'Italia sarà in gara anche Marco Fassinotti. La finale dei campionati europei di salto in alto sarà trasmessa in diretta su Raisport, che trasmette le gare degli Europei di Monaco tutti i giorni fino alle 21.10, quando poi l'evento passa in diretta su Rai 2.