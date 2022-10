Ciclismo oggi in tv Gran Piemonte: percorso, altimetria, favoriti, dove vederla in diretta e in streaming

Oggi, giovedì 6 ottobre, è in programma la 106esima edizione del trofeo Gran Piemonte. Questo appuntamento, che è ormai una semiclassica del ciclismo, ha un percorso che in questa edizione sorride ai velocisti. La partenza sarà a Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola: l'arrivo è dopo 198 chilometri a Beinasco, in provincia di Torino.

L'unica difficoltà di rilievo, di un percorso che snoda tra le province di Novara, Vercelli e Biella è la salita di Superga con scollinamento a Pilonetto, è posta a 59 chilometri dal traguardo. Le squadre dei velocisti avranno tempo per organizzarsi per un probabilissimo finale in volata.

Ciclismo, Gran Piemonte: i favoriti

Tra i favoriti per la vittoria di questa edizione del Gran Piemonte ci sono Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Mark Cavendish (Wolfpack), Olav Kooij (Jumbo-Visma), Giacomo Nizzolo (Israel Premier Tech), Matej Mohori? (Bahrain – Victorious).

Ciclismo, Gran Piemonte: dove vederlo in tv

Il Gran Piemonte sarà trasmesso in diretta tv su Raisport e in streaming su Raiplay. La corsa partirà alle ore 11.45 e arriverà tra le ore 16.10 e le 16.45, a seconda della media tenuta dal gruppo.