Freccia Vallone 2024 in tv: dove vederla in diretta e in streaming

Nuovo imperdibile appuntamento per gli appassionati di ciclismo in questo intenso mese di corse di aprile. Oggi, mercoledì 17 aprile, si disputa l'88esima edizione della Freccia Vallone.

Lo spettacolo delle corse di un giorno nelle Ardenne, dopo la bellissima vittoria in volata su Pidcock su Jirschi e Benoot all'Amstel Gold Race, è destianata a proseguire con questa prestigiosa corsa di 198,6 km destinata a vivere i suoi momenti decisivi, come da tradizione, sul Muro d'Huy, 1,3 km al 9,6%, il caratteristico finale di un circuito che il gruppo percorre per tre volte.

Freccia Vallone 2024: i favoriti

Al via di questa edizione della Freccia Vallone 2024 non ci saranno Van Der Poel e Tajdej Pogacar, pronti a rientrare domenica 21 aprile, nella Liegi-Bastogne-Liegi, la Monumento che completerà il Trittico delle Ardenne. Matias Skjelmose, secondo un anno fa, è tra i favoriti, insieme a Marc Hirsch, Juan Ayuso e Dylan Teuns.

In corsa ci sarnno anche gli azzurri Davide Formolo, Lorenzo Rota, Simone Velasco, Andrea Bagioli e Matteo Sobrero.

Freccia Vallone 2024: dove vederla in tv

La Freccia Vallone 2024 sarà trasmessa in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay dalle ore 14.25. Per gli abbonati sarà visibile su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn dalle ore 11.35. L'arrivo è previsto tra le 16.10 e le 16:35.