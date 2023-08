Hockey, Europei: le convocate dell'Italia

Robert Justus, allenatore della Nazionale femminile di hockey su prato, e le 18 azzurre selezionate sono pronte ad iniziare il loro percorso agli Europei. La rassegna continentale si svolgerà a Mönchengladbach (Germania) da venerdì 18 a sabato 26 agosto e consegnerà alla formazione vincitrice il pass per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024.

Per l'Italia, in caso di mancato primo posto, si aprirebbe la porta di uno dei due tornei di qualificazione olimpica in programma dal 13 al 21 gennaio del prossimo anno rispettivamente a Valencia (Spagna) e Changzhou (Cina). I due eventi attribuiranno una quota a cinque cerchi alle migliori tre squadre. L’Italia, che partecipa agli Europei grazie al successo nel torneo di qualificazione andato in scena a Vilnius (Lituania) nell’agosto 2022, è inserita all’interno del Gruppo B insieme alle numero uno dell'Olanda, al Belgio e alla Spagna. L’altro raggruppamento, invece, vedrà ai nastri di partenza Germania, Inghilterra, Irlanda e Scozia.

Le prime due squadre di ogni girone accederanno alle semifinali incrociate. Le quattro compagini escluse, invece, daranno vita ad una Pool C per determinare i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. La finalissima è in programma sabato 26 agosto alle ore 14.45.

LE CONVOCATE

PORTIERI - Lucia Caruso e Sofia Montserrat

DIFENSORI - Teresa Dalla Vittoria, Camila Machin, Ivanna Pessina e Sara Puglisi

CENTROCAMPISTI - Elettra Bormida, Sofia Laurito, Dalila Mirabella, Ailin Oviedo, Lara Oviedo e Mercedes Pastor

ATTACCANTI - Antonella Bruni, Candela Carosso, Federica Carta, Chiara Di Bella, Maria Emilia Garcia Munitis e Antonella Rinaldi

CALENDARIO ITALIA FASE A GIRONI

Sabato 19 agosto - Italia-Belgio (ore 11.00)

Domenica 20 agosto - Italia-Spagna (ore 19.45)

Martedì 22 agosto - Italia-Olanda (ore 14.45)