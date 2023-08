Judo, l'Azzurra Scutto bronzo ai Masters di Budapest

Assunta Scutto l’ha rifatto, ed è salita nuovamente sul podio dei Masters. Poco più di sette mesi dopo il terzo posto a Gerusalemme, la ventuenne napoletana ha conquistato la medaglia di bronzo anche all’Hungary Masters a Budapest. E con lei l’Italia ha ottenuto anche tre settimi posti con Veronica Toniolo nei 57 kg e con Elio Manzi e Matteo Piras nei 66 kg. Niente male per la prima giornata di gare nella Laszlo Papp Arena.

Straordinaria come sempre la gara di Assunta Scutto nei 48 kg, iniziata con la vittoria sulla cinese Zongying Guo dopo aver passato il primo turno come testa di serie numero uno. Un wazari della mongola Baasankhuu Bavuudorj ha costretto Scutto ai recuperi, nei quali si è imposta con due wazari su Catarina Costa (Por) ed un wazari su Milica Nikolic (Srb).

Nei 57 kg Veronica Toniolo ha vinto sulla cinese Qi Cai e sulla georgiana Eteri Liparteliani, prima di cedere il passo ad Haruka Funakubo (Jon) nei quarti ed a Daria Bilodid (Ukr) nel recupero. Due vittorie significative anche quelle di Elios Manzi nei 66 kg, che ha avuto la meglio su Yashar Najafov (Aze) e su David Garcia Torne (Esp), per cedere poi a Denis Vieru (Mda) e, nel recupero, a Erkhembayar Battogtokh (Mgl). Vittorie eccellenti anche quelle ottenute da Matteo Piras nei 66 kg, che ha tolto di mezzo Tal Flicker (Isr) e Walide Khyar (Fra), per fermarsi poi di fronte ad An Baul (Kor) e, nel recupero, a Narmandakh Bayanmunkh (Uae).

Giornata storta invece per Odette Giuffrida che, nei 52 kg, dopo la vittoria su Kelly Deguchi (Can), è stata ‘beffata’ dal tempismo della cinese Yeqing Zhu che, sull’attacco dell’azzurra, ha colto il tempo giusto per evitare e schiacciare: wazari. Ed in meno di un minuto è risultato impossibile ogni tentativo di recupero. Subito fuori nei 52 kg anche Giulia Carna, superata dall’azera Gultaj Mammadaliyeva con un wazari messo a segno dopo il primo minuto.