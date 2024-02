Il maratoneta più forte del mondo è morto a 24 anni: addio a Kelvin Kiptum

L'atleta keniano Kelvin Kiptum, detentore del record mondiale di maratona, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 febbraio in Kenya. Con lui è deceduto anche l'allenatore Gervais Hakizimana. Kiptum aveva solo 24 anni.

Kelvin Kiptum aveva conquistato il titolo mondiale durante la maratona di Chicago lo scorso ottobre. È stato l'unico atleta al mondo ad aver completato una maratona in meno di due ore e un minuto (2 ore 00 minuti e 35 secondi). Era nella fase di preparazione per i Giochi Olimpici di Parigi, ma aveva in programma di correre ad aprile a Rotterdam con l'idea di scendere sotto la soglia delle due ore.

Kiptum era nato nella regione di Eldoret, nel cuore della Rift Valley, il tempio dei maratoneti. Aveva esordito nella maratona nel dicembre 2022, vincendo a Valencia con 2 ore 1 minuto 53 secondi. Quella di Chicago, dove ha ottenuto la migliore prestazione mondiale, era la sua terza maratona.

"La nostra nazione è addolorata per la profonda perdita di un vero eroe", ha scritto su X il primo ministro del Kenya, Raila Odinga.

"Siamo sconvolti e profondamente addolorati nell'apprendere della morte di Kelvin Kiptum e del suo allenatore, Gervais Hakizimana", le parole di Sebastian Coe, presidente della World Athletics, la federazione internazionale di atletica leggera, che ha ricordato "l'atleta straordinario che lascia un eredità straordinaria".