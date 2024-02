Mondiale pallanuoto: l'Italia batte la Spagna e vola in finale

Il Settebello batte la Spagna e vola in finale ai Mondiali di pallanuoto di Doha 2024. Oggi, giovedì 15 febbraio, la squadra azzurra, allenata da Sandro Campagna, ha superato la formazione iberica per 8-6, prendendosi così una meravigliosa rivincita sulla forte formazione che ci aveva battuto in semifinale agli Europei.

Sugli scudi Marco Del Lungo, portiere della Pro Recco, che è stato premiato MVP. La finale, contro la vincente di Croazia-Francia, si giocherà sabato 17 febbraio alle ore 15.30.

L'Italia andrà a caccia del quinto successo Mondiale per concludere trionfalmente un cammino in cui è stato centrato l'obiettivo della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, superando agli ottavi gli Stati Uniti e che è proseguito con le avvincenti vittorie contro la Grecia ai quarti e la Spagna in semifinale.