Parigi-Roubaix, oggi si corre 'L'inferno del Nord': come seguirla in tv e in streaming gratis

È tempo di classiche nel Ciclismo. Si corre oggi, domenica 3 ottobre, una delle corse leggendarie del calendario internazionale, la Parigi-Roubaix. Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 per Covid, si torna a disputare questa corsa in una data insolita. Solitamente questa prova si disputa ad aprile, ma a causa dell’emergenza ancora in corso si è scelto di programmarla a inizio ottobre.

Questa classica monumento si è meritata sul campo un appellativo che evoca immediatamente la sua grandezza. La ‘Regina delle Classiche’ è soprannominata ‘L’inferno del nord’ perché quei 258 km con 31 tratti sul mitico pavè riescono sempre a regalare adrenalina e spettacolo.

Si tratta di una corsa epica quanto meritocratica. La Foresta di Arenberg, Mons-en-Pevele, Carrefour de l’Arbre riescono sempre a fare una reale selezione, eleggendo il vincitore che va a vincere nel Velodromo di Roubaix, uno dei luoghi iconici del ciclismo.

Parigi-Roubaix: i possibili protagonisti

Occhi puntanti sui belgi Wout van Aert e Mathieu van der Poel, i favoriti numeri 1 secondo i bookies. Tra coloro che vogliono giocarsi le loro carte anche gli azzurri Sonny Colbrelli, Matteo Trentin e Davide Ballerini che sognano di riportare in Italia un trionfo che manca dal 1999, quando vinse Andrea Tafi.

Parigi-Roubaix: dove vederla in tv

La Parigi-Roubaix sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Eurosport1 e in chiaro sulla Rai con collegamento su Raisport dalle ore 12.30 e su Rai 2 dalle ore 15.30. Sarà trasmessa in streaming per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

La corsa sarà trasmessa gratis in chiaro anche su Rai Play. L'arrivo a Roubaix è previsto intorno alle 17-17.30.