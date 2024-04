Battuto (a sorpresa) il più vecchio record del mondo di atletica leggera

Il record resisteva dal 1986, il più "longevo" dell'atletica leggera mondiale. Sembrava insuperabile. Fino a ieri.

Il 21enne lanciatore del disco lituano Mykolas Alekna ha raggiunto la distanza di 74,35 metri, battendo il più antico record mondiale maschile di atletica leggera: i 74,08 metri del tedesco Jurgen Schult stabiliti quasi 38 anni fa.

Il nuovo record è stato registrato durante una competizione minore a Ramona, in Oklahoma (Usa). Prima di questa competizione, il suo record era di 71 metri, stabilito nell'aprile 2023. Schult, allora lanciatore della Germania dell'Est, aveva stabilito il suo record mondiale il 6 giugno 1986 a Neubrandenburg (Germania).

Mykolas Alekna è figlio d’arte: suo padre Virgilijus Alekna è stato due volte campione olimpico del lancio del disco (2000 e 2004). Mykolas, giovanissimo, ha già due medaglie mondiali, l'argento a Eugene (Stati Uniti) nel 2022 e il bronzo vinto a Budapest la scorsa estate, oltre all’oro europeo a Monaco nel 2022, ed è uno dei favoriti per il podio olimpico quest'estate a Parigi.

WORLD RECORD



The oldest men's world record in athletics has been broken 🔥



Mykolas Alekna has just thrown an astonishing 74.41m in the men's discus 🇱🇹



He takes down Jürgen Schult's mark of 74.08m from 1986 💥pic.twitter.com/3CejuqudpF