Sci alpino femminile oggi slalom Jasna: dove vederlo in diretta

Nuovo appuntamento con la Coppa del mondo di sci femminile. Oggi, domenica 21 gennaio, a Jasna, è in programma lo slalom. Favorita Mikaela Shiffrin, assente Petra Vhlova, beniamina del pubblico, per il grave infortunio, la rottura del crociato, rimediato nel gigante del giorno precedente.

Sara Hector dopo aver vinto tra le porte larghe punta a una buona gara anche tra i pali snodati. Tra le sciatrici da tenere d'occhio ci sono Lena Duer e Michelle Gisin.

L'Italia ha convocato Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. Osservata speciale Lara Colturi che gareggia con l'Albania.

Sci femminile, programma slalom Jasna e orari tv

Lo slalom a Jasna della Coppa del mondo di sci femminile è in programma domenica 21 gennaio. Prima manche alle 9.30 e seconda manche alle 12.30, diretta in chiaro su Raisport (streaming Raiplay), per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).