Sci uomini oggi in tv discesa libera Kitzbuehel: dove vederla in tv e in streaming

Nuova possibilità sulla mitica Streif per i colori azzurri. Dopo la prova incolore di venerdì 21 gennaio Dominik Paris, soltanto 27esimo e Christof Innerhofer, 17esimo, gareggeranno per cercare un immediato riscatto.

Il miglior italiano era stato Matteo Marsaglia, 12esimo, mentre Guglielmo Bosca e Pietro Zazzi, avevano chiuso rispettivamente al 15esimo e al 28esimo posto.

I nostri dovranno nuovamente fare i conti con il norvegese Kilde che ha vinto precedendo Clarey e Giezendanner. Erano state positive la prove di Matthias Mayer e di Marco Odermatt, quinto, che aveva consolidato la sua leadership in Coppa del mondo.

Dominik Paris che sulla Streif ha vinto quattro volte in carriera, conquistando 3 vittorie in discesa (2013, 2017, 2019) e una in superG (2015), aveva dichiarato di aver sciato male e di non vedere l’ora di avere un’altra possibilità. Per questa domenica gli azzurri si attendono che sia decisamente un’altra giornata.

Sci discesa libera Kitzbuehel: gli orari in tv

La seconda discesa libera sulla Streif è in programma oggi, domenica 23 gennaio.