Sci donne oggi in tv gigante Kronplatz: dove vederlo in tv e in streaming

Nuovo appuntamento in Italia per la Coppa del mondo femminile di sci. Nelle gare del weekend a Cortina le azzurre hanno conquistato la vittoria con Sofia Goggia, nella discesa libera e con Elena Curtoni nel supergigante.

Goggia, però, è stata purtroppo vittima di una brutta caduta e ora cercherà di recuperare dall’infortunio al ginocchio per essere presente alle Olimpiadi invernali che prenderanno il via il 5 febbraio in Cina.

La campionessa bergamasca sarà costretta a rinunciare al ruolo di portabandiera nella cerimonia di apertura, il prossimo 5 febbraio, ma farà tutto il possibile per essere al via della gara di discesa libera, in programma il prossimo 15 febbraio, disciplina di cui è campionessa olimpica in carica.

Intanto oggi, martedì 25 gennaio, sulle nevi di Kronplatz è in programma il sesto gigante della stagione. L'Italia punta sulle specialiste Marta Bassino e Federica Brignone che hanno pescato rispettivamente il pettorale 2 e 3.

Parteciperanno alla gara anche Petra Vlhova, che sarà la prima a lanciarsi dal cancelletto di partenza e Mikaela Shiffrin, che ha il pettorale numero 4. L’americana è al comando della graduatoria di coppa del mondo con 981 punti contro i 929 della slovena.

Sci gigante Kronplatz: gli orari in tv

La prova di gigante a Kronplatz in programma oggi sarà trasmessa in tv.