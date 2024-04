Un oro e un bronzo per Sofia Raffaeli nelle finali di Coppa del Mondo

L'agente di Polizia Sofia Raffaeli, dopo il quarto posto nel concorso generale di ieri, ha conquistato due medaglie nelle finali di specialità della World Cup di Sofia, la seconda tappa del circuito 2024. La vice campionessa del mondo in carica ha vinto la medaglia d’oro nella finale alle clavette con 34.250 punti salendo sul gradino più alto del podio bulgaro davanti alla beniamina di casa, Boryana Kaleyn (33.900) e all’ucraina Viktoriia Onopriienko (33.000) e fa risuonare l’Inno di Mameli tra le mura dell’Armeec Arena di Sofia. La 20enne di Chiaravalle, allenata da Claudia Mancinelli alla Ginnastica Fabriano, aveva aperto il programma delle finali già dalla mattina – in diretta su La7d - al cerchio conquistando un’altra medaglia, questa volta di bronzo, con 34.150 punti, dietro alla bulgara Stiliana Nikolova (34.950). L’oro è andato all’israeliana Daria Atamanov con 35.550 punti. Nella final eight alla palla invece Raffaeli ha ottenuto il quarto posto con 33.450 punti finendo alle spalle di Atmanov, bronzo con 33.950. Le prime due posizioni sono state ricoperte dalla bulgara Stiliana Nikolova (36.950) e dall’uzbeca Takhmira Ikromova (34.050).

Prova un po’ in salita infine per le Farfalle azzurre, guidate da Emanuela Maccarani e dallo staff dell’Accademia di Desio. La squadra nazionale, dopo l’argento nell’all around di ieri, si è ritagliata il quinto e il sesto posto nelle due finali di specialità di oggi. Il quintetto dell'Aeronautica Militare - composto da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris – non è riuscito a scalare la vetta della classifica sia ai 5 cerchi sia nel misto palle e nastri.

La seconda World Cup del 2024 si chiude quindi con 3 medaglie per le nostre azzurre – 1 oro, 1 argento, 1 bronzo - e con molti margini di miglioramento in vista dei Campionati Europei di Budapest (22-26 maggio). Continua dunque e la #RoadtoMilano, sotto questo hashtag abbiamo voluto raggruppare tutto il Circus di Coppa del Mondo che la prossima settimana si trasferirà a Baku (21 aprile) per passare poi a Tashkent (28 aprile) - trasmesse live su La7 e La7d - per arrivare alla finalissima di Milano, in programma dal 21 al 23 giugno, sempre in diretta sulla rete ammiraglia del Gruppo Cairo Communication.