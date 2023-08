Anche la Vela stacca il pass per i Giochi Olimpici del 2024

La prima carta olimpica dalla vela per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 porta la firma di Ruggero Tita e Caterina Banti. Dopo sei giornate di regate ai Campionati Mondiali di L'Aia (Olanda), infatti, la coppia azzurra è riuscita brillantemente a staccare il pass per la Medal Race della classe Nacra 17, ottenendo una delle quote a cinque cerchi riservate ai nove migliori NOC. I campioni olimpici di Tokyo 2020 hanno terminato la fase di qualificazione con due vittorie e un terzo posto, sigillando la prima posizione dalle mire dei britannici John Gimson e Anna Burnet e degli svedesi Emil Jarudd e Hanna Jonsson.

Oggi la giornata decisiva per l’assegnazione delle medaglie, con Tita e Banti che, certi quanto meno di una medaglia dopo aver primeggiato in 10 delle 15 regate disputate, proveranno a confermarsi sul primo gradino del podio mondiale dopo l’oro conquistato lo scorso anno nelle acque di Halifax (Canada). Tenteranno di giocarsi un posizionamento che conta anche altre due coppie azzurre. Si tratta di Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, quinti al termine delle regate preliminari, e di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (sesti). (agc)

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 sono attualmente 28 (15 uomini, 13 donne) in 11 discipline:

- Tiro a volo (6 carte olimpiche: 2 d Trap, 1 u Trap, 2 d Skeet, 1 u Skeet)

- Ginnastica ritmica (1 carta olimpica: 1 d All-Around individuale)

- Tiro a segno (1 carta olimpica: 1 u Carabina 10 m)

- Pentathlon moderno (3 pass individuali: Elena Micheli, Alice Sotero, Giorgio Malan)

- Tuffi (4 carte olimpiche: 2 d Trampolino e Trampolino sincro, 2 u Trampolino)

- Pugilato (4 pass individuali: Salvatore Cavallaro – 80 kg, Giordana Sorrentino – 50 kg, Irma Testa – 57 kg, Aziz Abbes Mouhiidine - 92 kg)

- Tiro con l’arco (1 carta olimpica: 1 d individuale)

- Surf (1 pass individuale: Leonardo Fioravanti)

- Nuoto (4 carte olimpiche: 4x100 sl u)

- Arrampicata sportiva (1 pass individuale: Matteo Zurloni – Speed)

- Vela (2 carta olimpiche per 1 equipaggio: Nacra 17 u/d)