Giro di Sicilia, super Vincenzo Nibali: lo Squalo vince l'ultima tappa e trionfa

Vincenzo Nibali ha vinto il Giro di Sicilia. Il 36enne della Trek Segafredo ha conquistato la corsa a tappe che si correva nella sua Sicilia. Lo Squalo dello Stretto, visibilmente emozionato per un successo che aspettava da tempo e che ha ottenuto proprio sulle sue strade, si è aggiudicato l'ultima delle quattro tappe, la Sant'Agata di Militello-Mascali (180 km).

Nibali ha preceduto Simone Ravanelli (Androni Giocatolli - Sidermec) e Alessandro Covi (UAE Team Emirates) ed è riuscito a scavalcare Alejandro Valverde (Movistar Team), prendendosi la maglia giallorossa di leader della classifica.

Per l'esperto corridore, che il prossimo anno tornerà nell'Astana, la squadra con cui si è tolto le maggiori soddisfazioni in carriera, è stata una vittoria speciale, attesa da tempo e finalmente ottenuta davanti ai suoi tifosi. Una grandissima iniezione di fiducia in vista del Giro di Lombardia, in programma sabato 9 ottobre.