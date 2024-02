Yule, storica rimonta in slalom a Chamonix: da 30° è 1°| Il VIDEO

Da ultimo dei qualificati nella prima manche, a vincitore. Oggi, domenica 4 febbraio, lo svizzero Daniel Yule si è reso protagonista di un'impresa memorabile, trionfando tra le porte strette a Chamonix, in 1.36.24, davanti al connazionale Loic Meillard (1.36.40) e al francese Clement Noel (1.36.42).

Una rimonta storica che è stata favorita, però, anche da una pista che, complici le temperature primaverili, è diventata sempre più lenta, offrendo una grande occasione di recupero a chi aveva i peggiori tempi nella prima manche.

Una possibilità che non si è lasciato sfuggire neanche il nostro Alex Vinatzer che ha recuperato dal 21esimo posto fino al decimo. Tra i più penalizzati dalle condizioni della neve nella seconda manche, invece, c'è Tommaso Sala che è passato dal settimo al 26esimo posto.

Yule trionfa per la settima volta in slalom in Coppa del mondo, torna ad assaporare un successo che gli mancava da gennaio 2023, conquistando la più incredibile vittoria della sua carriera.