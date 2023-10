Sci alpino maschile, calendario Coppa del mondo 2023/2024: le date delle gare

13 discese, 8 Super G, 11 giganti, 13 slalom. Sono 45 le gare della Coppa del mondo di sci alpino maschile 2023/2024, un'annata intensa che prende il via domenica 29 ottobre a Soelden, in Austria, con uno slalom gigante. A novembre, sabato 11 e domenica 12, saranno di scena i velocisti con due discese libere tra Svizzera e Italia, a Cervinia-Zermatt, le prime gare transfrontaliere della storia della Coppa del mondo.

Coppa del mondo sci alpino maschile: le date

Gli sciatori saranno poi impegnati in Austria a Gurgl per uno slalom, sabato 18 novembre, mentre i velocisti torneranno in scena in due discese libere e un Super-G a Beaver Creek (USA), da venerdì 1 a domenica 3 dicembre.

Il ritorno in Europa, in Val d'Isere, è in programma sabato 9 e domenica 10 dicembre con un un gigante e uno slalom. Arriverà poi l'attesissimo momento delle gare italiane con il Super-G e la discesa libera in Val Gardena, venerdì 15 e sabato 16 dicembre, con i due giganti in Alta Badia, domenica 17 e lunedì 18 dicembre, e con lo slalom a Madonna di Campiglio, venerdì 22 dicembre. Si proseguirà poi con altre due attesissime gare sulle nevi italiane di Bormio, la discesa libera, giovedì 28 dicembre e il Super-G, domenica 29 dicembre.

Il nuovo anno si aprirà con le discipline tecniche, con un gigante e uno slalom sabato 6 e domenica 7 gennaio sulle nevi di Adelboden, in Svizzera. Sempre sulle nevi elvetiche, a Wengen, la settimana successiva, venerdì 12 e sabato 13 si disputano il Super-G e la discesa libera. Lo slalom è in programma domenica 14 gennaio. Venerdì 19 e sabato 20 gennaio, sulla Streif di Kitzbuehel, si disputano due discese maschili, mentre domenica 21 gennaio è in programma lo slalom. Sarà un gennaio senza tregua con lo slalom e il gigante a Schladming, martedì 23 e mercoledì 24 gennaio e con i due Super-G a Garmisch, venerdì 27 e sabato 28 gennaio.

A febbraio venerdì 2 e sabato 3 si disputeranno due discese libere, mentre domenica 4 ci sarà la sfida tra i pali stretti dello slalom. Le discipline tecniche saranno ancora protagoniste la settimana dopo a Bansko, in Bulgaria, dove sabato 10 e domenica 11 sono in calendario un gigante e uno slalom. Poi torneranno le discipline veloci, a Kvitfjell, in Norvegia, con una discesa libera e un Super-G. Una nuova trasferta Oltreoceano, tra fine febbraio e inizio marzo, porterà gigantisti e slalomisti a gareggiare sabato 24 e domenica 25 febbraio a Palisades Tahoe e la settimana dopo ad Aspen, sabato 2 e domenica 3 marzo. Poi sarà ancora sfida tra le porte strette a Kranjska Gora, in Slovenia, con il gigante e lo slalom, sabato 9 e domenica 10 marzo.

Le finali della Coppa del mondo di sci alpino 2023/2024, dal 16 al 24 marzo, si disputeranno in Austria, a Saalbach-Hinterglemm, dove nel 2025 si svolgeranno i Mondiali di sci alpino.

Sci alpino maschile, Coppa del mondo 2023/2024: i favoriti

Marco Odermatt, che nella passata stagione ha vinto la classifica generale e le classifiche di specialità in gigante e Super-G, è il grande favorito. Ritroverà come maggior avversario il vincitore della "coppetta" di discesa libera, Aleksander Aamodt Kilde. In slalom sarà sfida tra Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen con il nostro Alex Vinatzer, bronzo mondiale, che vuole dire la sua.

Sci alpino maschile, calendario Coppa del mondo 2023/2024

Domenica 29 Ottobre 2023, Soelden (Austria): slalom gigante maschile,

Sabato 11 Novembre 2023, Zermatt/Cervinia (Svizzera-Italia): discesa libera maschile

Domenica 12 Novembre 2023, Zermatt/Cervinia (Svizzera-Italia): discesa libera maschile

Sabato 18 Novembre 2023, Gurgl (Austria): slalom speciale maschile

Domenica 26 Novembre 2023,Lake Louise (Canada): Super-G maschile

Venerdì 1° Dicembre 2023, Beaver Creek (Stati Uniti): discesa libera maschile

Sabato 2 Dicembre 2023, Beaver Creek (Stati Uniti): discesa libera maschile

Domenica 3 Dicembre 2023, Beaver Creek (Stati Uniti): Super-G maschile

Sabato 9 Dicembre 2023, Val d’Isère (Francia): slalom gigante maschile

Domenica 10 Dicembre 2023, Val d’Isère (Francia): slalom speciale maschile

Venerdì 15 Dicembre 2023, Val Gardena: Super-G maschile

Sabato 16 Dicembre 2023: Val Gardena: discesa libera maschile,

Domenica 17 Dicembre 2023: Alta Badia, slalom gigante maschile

Lunedì 18 Dicembre 2023: Alta Badia, slalom gigante maschile

Venerdì 22 Dicembre 2023 Italia: Madonna di Campiglio, slalom speciale maschile

Giovedì 28 Dicembre 2023 Italia: Bormio, discesa libera maschile

Venerdì 29 Dicembre 2023 Italia: Bormio, Super-G maschile

Sabato, 6 Gennaio 2024: Adelboden (Svizzera), slalom gigante maschile

Domenica, 7 Gennaio 2024: Adelboden (Svizzera), slalom speciale maschile

Venerdì 12 Gennaio 2024: Wengen (Svizzera), Super-G maschile

Sabato 13 Gennaio 2024: Zauchensee (Austria), discesa libera femminile

Domenica 14 Gennaio 2024: Wengen (Svizzera), slalom speciale maschile

Venerdì 19 Gennaio 2024: Kitzbuehel (Austria), discesa libera maschile

Sabato 20 Gennaio 2024: Kitzbuehel (Austria), discesa libera maschile

Domenica 21 Gennaio 2024: Kitzbuehel (Austria), slalom speciale maschile,

Martedì 23 Gennaio 2024: Schladming (Austria), slalom gigante maschile

Mercoledì 24 Gennaio 2024: Schladming (Austria), slalom speciale maschile

Sabato 27 Gennaio 2024: Garmisch (Germania), Super-G maschile

Domenica 28 Gennaio 2024:Garmisch (Germania), Super-G maschile

Sabato 3 Febbraio 2024: Chamonix (Francia), Discesa libera maschile

Domenica 4 Febbraio 2024: Chamonix (Francia), slalom speciale maschile

Sabato 10 Febbraio 2024: Bansko (Bulgaria), slalom gigante maschile

Domenica 11 Febbraio 2024, Bansko (Bulgaria), slalom speciale maschile

Sabato 17 Febbraio 2024, Kvitfjell (Norvegia), discesa libera maschile

Domenica 18 Febbraio 2024, Kvitfjell (Norvegia), Super-G maschile

Sabato 24 Febbraio 2024, Palisades Tahoe (Stati Uniti), slalom gigante maschile

Domenica 25 Febbraio 2024, Palisades (Stati Uniti), slalom speciale maschile

Sabato 2 Marzo 2024, Aspen (Stati Uniti), slalom gigante maschile

Domenica 3 Marzo 2024, Aspen (Stati Uniti), slalom speciale maschile

Sabato 9 Marzo 2024, Kranjska Gora (Slovenia), slalom gigante maschile

Domenica 10 Marzo 2024, Kranjska Gora (Slovenia), slalom speciale maschile

Sabato 16 Marzo 2024, Saalbach (Austria), slalom gigante maschile

Domenica 17 Marzo 2024, Saalbach (Austria), slalom speciale maschile

Sabato 23 Marzo 2024, Saalbach (Austria), Super-G maschile

Domenica 24 Marzo 2024, Saalbach (Austria), Discesa libera maschile

Coppa del mondo sci alpino maschile: dove vederla in tv

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile sono trasmesse in esclusiva su Raisport (o sui canali Rai) e in streaming in esclusiva su Raiplay.