Dolomiti Energia Trento – London Lions: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Settimana fitta di impegni casalinghi per la Dolomiti Energia Trento. Questa sera c'è la sfida di Eurocup contro Londra: al cospetto dei Lions, il quintetto trentino cerca due punti chiave nella corsa play-off e un pronto riscatto dopo la sconfitta interna con Reggio Emilia in campionato nell'ultima sfida del girone di andata. Coach Lele Molin può contare sul suo roster al completo per affrontare i londinesi: l'Aquila vuole ripetere le convincenti prestazioni con Gran Canaria e Amburgo che sul proprio campo erano valse le prime due vittorie stagionali nella coppa europea, performance nelle quali i bianconeri avevano messo in campo una difesa da prime della classe trovando allo stesso tempo le stoccate realizzative vincenti di Flaccadori e compagni. Per migliorare il record di 2-8 serve una vittoria contro dei London Lions in difficoltà, reduci da tre sconfitte di fila ed un record di 4-6 che li tiene al settimo posto. Le rotazioni sono corte ma l'allenatore Ryan Schmidt ha le sue certezze a partire da Sam Dekker: l'ala americana è il miglior talento a disposizione dei britannici e combina un atletismo fuori dal comune ad un'ottima visione del canestro, oltre alla generosità nel mettere in ritmo i propri compagni. L'architetto della squadra però è il nuovo arrivato Jordan Taylor, playmaker con incredibile visione di gioco e capacità di crearsi un tiro pericoloso dai 6.75 metri; Luke Nelson lo affianca con il compito di preservarlo dalla difesa avversaria e successivamente creare le spaziature che permettano la buona riuscita del flusso di gioco.

Lele Molin alla vigilia del match carica i suoi: "Quella contro Londra per noi è una partita importante, fare risultato ci permetterebbe di rinvigorire le nostre opportunità di inserirci nei posti playoff del girone: ed è importante perché dopo la partita mediocre che abbiamo giocato domenica sera dev'esserci una forma di reazione del gruppo. Quanto messo in campo contro Reggio Emilia non ci rappresenta, non vogliamo che ci rappresenti. Giocheremo contro una Londra che ha già ottenuto 4 vittorie in stagione in coppa, e che rispetto al match di andata ha cambiato volto: sono tornati a disposizione due giocatori di grande valore come Dekker e Koufos, hanno aggiunto con il mercato Jordan Taylor che assieme a Nelson è il vero e proprio motore dell'attacco inglese. Insomma, è una formazione molto dinamica e che ha rinforzato il proprio roster sotto il profilo della qualità tecnica e dell'esperienza, ma anche dell'atletismo e della fisicità. All'andata a Londra avevamo avuto l'impressione di sprecare una chance, in questa turno in casa vogliamo riscattarci anche pensando a quella partita".

Dolomiti Energia Trento – London Lions: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dolomiti Energia Trento – London Lions, gara di Eurocup in programma questa sera alle ore 20, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Eleven Sports.