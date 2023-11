Famila Schio - Valencia: segui la partita in diretta

Match importantissimo per le sorti europee del Beretta Famila Schio quello di stasera alle 20 al PalaRomare. Le orange saranno impegnate nella sfida contro il Valencia, che attualmente condivide con la squadra italiana il quarto posto in classifica a quota 9 punti.

Entrambe le formazioni vogliono tornare al successo dopo le reciproche sconfitte in EuroLega della scorsa settimana: Schio per rifarsi dopo la brutta sconfitta contro Saragozza, arrivata sprecando un vantaggio di 20 punti, Valencia per ripartire dopo lo stop in Ungheria contro il DVTK. Entrambe le squadre sono reduci da buoni successi nel weekend: Schio ha avuto la meglio di una combattiva Brescia, mentre Valencia ha vinto in campionato contro Ferrol, nonostante le assenze rilevanti di Raquel Carrera e Cristina Ouviña, ancora in dubbio anche per il match di questa sera. Per Schio, è certa invece l'assenza di Dorka Juhasz, uscita sabato all'inizio del match contro Brescia.

Al PalaRomare si prospetta una sfida alla pari, tra due squadre che non solo sono appaiate in classifica, ma che sono vicine anche in molte voci statistiche: Schio ha il dodicesimo attacco della competizione con 65.7 punti di media a partita e Valencia è subito dietro con 61.8; Schio tira con il 43,1% da tre punti e Valencia con il 42,6%. Il punto di forza della squadra italiana è la forza a rimbalzo, dato che le orange sono prime in tutta l’EuroLega in questo fondamentale al pari di Praga (40.5 di media a partita). Schio è una squadra più fisica di Valencia, ancora di più in assenza di Raquel Carrera, ma la formazione taronja può sopperire con un miglior gioco di squadra: 17 sono gli assist di media a partita contro i 15.5 delle scledensi. Offensivamente, la giocatrice più pericolosa delle spagnole è attualmente Marie Guelich, che viaggia a 11.2 punti, 6.8 rimbalzi e 1.8 assist di media, anche se accanto a lei non si possono non nominare Leticia Romero (8.2 di media) e Alba Torrens (8.3). Il pubblico orange potrà fare la differenza, in un match dove la posta in gioco è veramente molto alta.

Famila Schio - Valencia: segui la partita in diretta

Famila Schio - Valencia, gara di Eurolega Femminile, si gioca questa sera - mercoledì 29 novembre - alle 20 in diretta streaming sul canale Youtube FIBA