LBA Final Eight 2024, la finale Olimpia Milano - GeVi Napoli: dove vederla in diretta

È tempo di grande finale nella Frecciarossa Final Eight 2024, con il match conclusivo del torneo tra EA7 Emporio Armani Milano e Generazione Vincente Napoli Basket, rispettivamente le teste di serie numero 4 e 7 del tabellone.

L’Olimpia ha raggiunto questa finale battendo la Dolomiti Energia Trentino nei quarti di finale (80-57) e l’Umana Reyer Venezia in semifinale (100-77) mentre i partenopei hanno avuto la meglio della Germani Brescia nei quarti (72-81) e della UNAHOTELS Reggio Emilia in semifinale (78-87 dopo un overtime).

Milano è alla sesta finale in una Final Eight negli ultimi 10 anni, quattro delle quali vinte (2016, 2017, 2021 e 2022). L’unica finale persa è stata quella del 2015 a Desio giocata contro la Dinamo Sassari.

Napoli è alla seconda finale dopo quella giocata e vinta nel 2006 a Forlì in finale contro la Lottomatica Roma.

Nona finale per Ettore Messina in Final Eight, 7 titoli vinti e unica finale persa quella giocata nella prima edizione con il formato Final Eight nell’edizione 2000 sulla panchina della Virtus Bologna contro Treviso.

Ettore Messina ha vinto anche 2 edizioni della Coppa Italia prima del formato Final Eight, nelle stagioni 1990 e 1999 con la Virtus Bologna.

Igor Milicic è debuttante nel torneo e in una finale di Coppa Italia.

Olimpia Milano - GeVi Napoli: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - GeVi Napoli, finale di Coppa Italia, si gioca oggi - domenica 18 febbraio - alle ore 17.45. Diretta su DAZN, Eurosport 2, DMAX e NOVE.