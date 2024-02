LBA Final Eight 2024, ecco le semifinali: programma, orari e dove guardarle in tv

Archiviati i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2024 a Torino. Con una sorpresa clamorosa: la UNAHOTELS Reggio Emilia conquista il terzo quarto di finale in volata nel derby contro la Virtus Segafredo Bologna. La grande favorita di coach Banchi subito fuori dalla competizione. Clamoroso. Reggiani in semifinale contro la GeVi Napoli, che ha eliminato a sorpresa i detentori del titolo, la Germani Brescia, altra protagonista che manca tra le "Fab4" di Coppa. Missione compiuta invece per la Reyer Venezia, che conquista la vittoria nel secondo quarto di finale contro l’Estra Pistoia e affronterà domani l'Olimpia Milano nella prima semifinale in programma alle 18: Venezia - Milano è una grande classica del basket italiano, due club che hanno vinto dal 2016 ad oggi sei scudetti dei sette assegnati e cinque Coppe su otto. L’Armani si impone nettamente nel primo quarto di finale contro la Dolomiti Energia Trentino vincendo 80-57 e dimostrando di essere in gran forma: ora è la squadra di Messina a diventare la favorita per la vittoria del trofeo. Ma occhio ancora alle sorpresa, saranno semifinali equilibratissime ed imprevedibili.

Final Eight 2024, semifinali: sabato 17 febbraio

EA7 Emporio Armani Milano - Umana Reyer Venezia, ore 18.00 in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Eurosport 2 e DMAX;

UNAHOTELS Reggio Emilia - Generazione Vincente Napoli Basket, ore 20.45 in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Eurosport 2 – DMAX

Final Eight 2024, la finale

Domenica 18 febbraio, ore 17.45 in diretta streaming su DAZN, diretta tv su Eurosport 2 e in chiaro su DMAX e su NOVE