LBA, il Derby d'Italia lo vince la Virtus: la Germani consolida la vetta

Vincono Brescia e Pistoia nei due posticipi della 22° giornata del campionato di basket di Serie A. Brescia supera 89-78 Scafati grazie ai 25 punti del solito Della Valle e ai 18 di Petrucelli.

Non bastano a Scafati i 19 di Nunge. In precedenza successo di Pistoia in casa di Cremona per 74-67.

In classifica Brescia torna al comando da sola davanti alla Virtus Bologna, mentre Pistoia torna in zona playoff.



Virtus Bologna che si aggiudica il big match contro l'Olimpia Milano. La squadra di coach Banchi si impone per 84-75 grazie ai 17 punti dell'eterno Belinelli e ai 16 di Lundberg. Non bastano a Milano i 24 di Napier.

Quattro le partite pomeridiane: netto successo di Trento su Pesaro per 109-82. Tortona ha battuto Napoli 97-72, Varese ha piegato Brindisi 81-73, mentre nell'unica vittoria in trasferta Sassari ha espugnato Venezia per 78-71.

Nell'anticipo del sabato Treviso ha battuto Reggio Emilia.

RISULTATI, CLASSIFICA ED HIGHLIGHTS

Risultati della 22 giornata della Serie A di basket:

Nutribullet Treviso-UnaHotels Reggio Emilia 71-63

Bertram Tortona-Gevi Napoli 97-72

Openjobmetis Varese-Happy Casa Brindisi 81-73

Reyer Venezia-Banco Sardegna Sassari 71-78

Dolomiti Trentino-Carpegna Pesaro 109-82

Virtus Segafredo Bologna-EA7 Armani Milano 84-75

Vanoli Cremona-Estra Pistoia 67-74

Germani Brescia-Givova Scafati 89-78

Classifica Serie A UnipolSai

Germani Brescia 34

Virtus Segafredo Bologna 32

EA7 Olimpia Milano 30

Umana Reyer Venezia 30

UnaHotels Reggio Emilia 24

GeVi Napoli 24

Estra Pistoia 22

Dolomiti Trentino 22

Bertram Tortona 22

Banco di Sardegna Sassari 20

Givova Scafati 20

Vanoli Cremona 18

Openjobmetis Varese 18

Nutribullet Treviso 14

VL Carpegna Pesaro 12

Happy Casa Brindisi 10

GLI HIGHLIGHTS DI VIRTUS-OLIMPIA