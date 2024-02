Napoli in delirio, la GeVi batte l'Olimpia Milano e vince la Coppa Italia

La GeVi Napoli Basket conquista la Coppa Italia a 18 anni di distanza dall'ultima volta. All'Inalpi Arena di Torino, la Final Eight regala un'altra sorpresa dopo il successo di Brescia nel 2023.

La squadra di coach Milicic batte la favoritissima Olimpia Milano in finale 77-72 comandando quasi sempre la partita con le giocate di Ennis e Pullen. Proprio l'ex Barcellona segna la tripla decisiva a 17 secondi dalla fine.

In una partita condotta quasi sempre dall'inizio alla fine, coach Milicic festeggia un capolavoro, ottenuto da testa di serie numero sette. Prima la vittoria contro Brescia, detentrice del titolo e capolista in campionato, nei quarti di finale, poi la rimonta in semifinale contro Reggio Emilia e infine la vittoria contro la favorita, l'Olimpia Milano.

"Grande GeVi Napoli! Torna la Coppa Italia in città grazie al talento dei giocatori e alla programmazione della società - Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - Vi aspetto in Comune per festeggiare e lavorare al progetto del futuro palazzetto".

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - In avvio di partita, Melli (20 punti, 8 rimbalzi e 24 di valutazione) realizza dall’angolo e con una schiacciata, ma Sokolowski (13 punti, 6 rimbalzi e 22 di valutazione) con un gioco da tre punti e i primi squilli di Zubcic (11 punti e 5 rimbalzi) ed Ennis (21 punti, 7 rimbalzi, 7 assist, 26 di valutazione) valgono il sorpasso sul 6-8.

Successivamente, al di là di una coppia di liberi di Hall, Zubcic continua a scuotere la retina dalla distanza e soprattutto Ennis si incunea nella difesa avversaria e aggiorna il massimo vantaggio sul +7 (10-17).

L’ingresso dalla panchina di Mirotic (19 punti e 4 rimbalzi) e Hines, in seguito, dà una bella spinta ai meneghini, Ennis e le uscite dai blocchi di Sokolowski cercano di replicare ma cinque punti consecutivi di Mirotic riavvicinano l’Olimpia sul -2 (19-21). Al termine del quarto, comunque sia, Ennis realizza un gran canestro dal palleggio e chiude un ottimo primo quarto della Generazione Vincente sul 19-24.

Le folate di Pullen (14 punti) ed Ennis, in seguito, aggiornano il massimo vantaggio partenopeo sul +9, prima che due canestri ben costruiti per Mirotic e Melli e le accelerazioni di Napier (8 punti e 4 assist) rimettano in carreggiata l’EA7 Emporio Armani (26-28). Dopo un bel botta e risposta tra Napier e Brown, Ennis e Voigtmann (6 punti e 6 rimbalzi) si fanno sentire nel pitturato e Owens (10 punti e 7 rimbalzi) risponde al primo guizzo vincente di Shields (10 punti, 4 rimbalzi e 4 assist) per il 32-36.

Una super bomba di Pullen, comunque sia, riaccende l’entusiasmo campano, due guizzi di Voigtmann in taglio rimettono Milano in scia sul -3 ma un taglio vincente di De Nicolao e una coppia di liberi firmata da Pullen (36-43 dopo 20’).



Un volo di Owens e una super tripla di Zubcic aggiornano il massimo vantaggio campano sul +12, tre efficaci penetrazioni consecutive di Melli riaccendono i biancorossi e poi Ennis preme ancora sul pedale dell’acceleratore per il 42-50.

Una bella tripla di Hall e una schiacciata di Melli riportano l’Olimpia a un solo possesso di distanza ma Owens e i liberi di Zubcic lasciano avanti la Generazione Vincente (49-56). Dopo due affondate di Shavon Shields, Jacob Pullen si mette in proprio con dei super canestri al ferro e poi una magia di Mirotic a fil di sirena chiude il quarto sul 53-60.

In avvio dell’ultimo periodo, Mirotic schiaccia facile in contropiede, Napier combina bene con Melli e poi una folata di Sokolowski in contropiede scrive il 57-62 a tabellone sbloccando la Generazione Vincente.

Dopo l’ennesima affondata di Melli, Brown dalla lunetta e in contropiede scrive di nuovo il +7 ma Napier con una bomba pesante tiene vivissima Milano (62-66 a 4’ dalla fine).

A seguito di un volo sopra il ferro di Owens, Ennis realizza un gran palleggio arresto e tiro per il +8, Mirotic ribatte firmando la bomba del 65-70 a meno di 120” dalla fine e poi Napier innesca Shields per la gran tripla del 68-70 a poco più di un minuto dal termine.

Brown fallisce un tiro da tre punti e Melli trova Shields in angolo per la super bomba del sorpasso ma Pullen è glaciale e con la stessa moneta risponde per il 71-73 a 13” dal termine.

Una palla persa di Napier, in seguito, permette a Sokolowski dalla lunetta di firmare il +4 e poi Napier, segna un libero ma sbaglia il secondo senza toccare il ferro e non dando chance ai meneghini di provare a tirare per il pareggio. Finisce 72-77.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI BASKET 72-77. (19-24, 17-19, 17-17, 19-17).

Olimpia Milano: Bortolani, Tonut, Melli 20 (8 reb), Napier 8, Ricci, Flaccadori, Hall 5, Caruso n.e, Shields 10 (2/13), Mirotic 19, Hines 4, Voigtmann 6. Coach Messina.

GeVi Napoli: Pullen 14, Zubcic 11, Ennis 21 (7 reb, 7 ast), De Nicolao 2, Sinagra n.e, Owens 10, Brown 6, Sokolowski 13, Lever, Bamba n.e, Dut Biar, Ebeling n.e. Coach Milicic.

GLI HIGHLIGHTS